L’equip de noies que desperta passions a Sarrià
L’infantil femení, campió de Catalunya, està disputant el Sector D del Campionat d’Espanya
Els èxits d’aquesta temporada 2025-26 de l’infantil femení de la Unió Esportiva Sarrià no van acabar amb el títol aconseguit el passat 26 d’abril al Campionat de Catalunya. L’equip de Guillem Mallola continua somiant en gran i s’ha proposat accedir al Top 8 estatal, quan acaba de començar el Sector D del Campionat d’Espanya, que s’està disputant fins aquest diumenge al pavelló del club sarrianenc. Les gironines van debutar ahir a la competició amb una victòria contra l’Anaitasuna A (28-14). La primera jornada també va acollir un El Pilar València-BM Schär Colores IES Pedro de Luna (27-30).
«Les jugadores estan molt motivades. Els objectius sempre han sigut grans, però no sé si mai han sigut tan grans com els que estem aconseguint. Jugar una fase Sector no passa cada any i no ho hem aconseguit perquè sí. Des del principi han tingut moltes ganes d’aprendre, entrenen amb molta intensitat i tenen ganes de jugar», comenta Mallola. L’entrenador destaca del seu equip que «elles mateixes sabien que teníem un bon equip i de seguida es van marcar grans objectius. Podem lluitar per entrar a la fase final». Classificar-se al Top 6 d’Espanya, fent «un viatge totes juntes a fora», s’ha convertit en la màxima aspiració del Sarrià.
El suport de tot un poble
L’infantil femení del Sarrià ha despertat passions al municipi. Després de la gran rebuda que va tenir el Campionat de Catalunya, el club sarrianenc va demanar poder organitzar el Sector del Campionat d’Espanya i s’ha ocupat de tots els detalls. Des d’un pla de mobilitat amb carrers tallats i aparcaments habilitats tant per a turismes particulars com per als autobusos dels equips participants per poder anar al pavelló sense patir a una zona de brasa i d’inflables per fer caliu. A més a més, s’ha convidat a tothom a «participar d’un fet històric per al nostre club i per a l’handbol femení gironí».
«Potser quan vam jugar el Top 6 no ens imaginàvem la magnitud de competir a casa un Campionat així. Ara que ja ho hem viscut, sabem el gran ambient que hi ha i tenim ganes de fer-ho bé. Ve el poble sencer a animar-nos i tot el club està pendent de nosaltres», apunta Mallola sobre la quantitat de gent que hi ha a la grada donant suport al Sarrià.
