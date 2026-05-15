Multa de 32.000 euros per vexar i insultar les futbolistes
Randri García, tècnic de l’Alhama CF, condemnat per enviar fotografies sexuals i menystenir les jugadores amb frases com "esteu grasses"
Laia Bonals
L’abril del 2023, segons va publicar El Periódico de Catalunya en exclusiva, algunes de les futbolistes que conformaven la plantilla de l’Alhama CF van denunciar el tracte vexatori i els insults per part de qui era el seu entrenador, Randri García. Una imatge sexual enviada per WhatsApp, a què va tenir accés aquest mitjà, va ser el detonant d’una situació de tensió. Les jugadores se sentien incòmodes amb un entrenador que entrava al vestidor mentre es dutxaven i se’ls adreçava sovint amb insults i menyspreus. Tots aquests fets han sigut ratificats després del llarg procés judicial que s’ha tancat amb la condemna a l’entrenador, així com a Tamara Ruiz, que és la seva dona i ara presidenta, i al mateix club Alhama CF, que hauran de pagar una multa econòmica a les víctimes.
La sentència, a la qual ha tingut accés El Periódico de Catalunya, acredita els fets denunciats per les futbolistes. "Durant la prestació de serveis per a l’empresa demandada, les treballadores van patir per part de l’entrenador, el senyor Juan Antonio García Martínez, conegut com a Randri, un tracte humiliant, vexatori i ofensiu amb expressions com, per exemple, que ‘esteu grasses’, ‘no podeu córrer perquè el cul us pesa’, ‘esteu tan grasses que no sé com podeu cardar’, ‘esteu jugant només perquè sou dones’, ‘heu arribat a Primera Divisió perquè sou dones i llepeu cigales; si no, no hauríeu arribat ni a Tercera’", diu l’escrit.
La jutge també acredita la informació publicada per El Periódico de Catalunya sobre la imatge de caràcter sexual rebuda mitjançant una llista de difusió a tota la plantilla de l’Alhama CF. "Totes les jugadores van rebre mitjançant WhatsApp, des del mòbil de l’entrenador a través d’una llista de difusió, una foto en la qual apareixien diversos membres de l’equip tècnic de l’Alhama CF completament despullats i dutxant-se als vestidors".
Entrevistes a la plantilla
La sentència recull el procés d’investigació en què es van fer diverses entrevistes individuals amb les jugadores, a les quals es va preguntar sobre el tracte de l’entrenador. "El 68% de les treballadores consideraven inadequat el comportament de l’entrenador i el 32% correcte, si bé el 80% d’aquestes últimes especificaven que el consideraven inadequat en relació amb les altres companyes", indica el text. "El 90% incidien en el fet que el caràcter visceral o agressiu de l’entrenador li feia fer comentaris desafortunats", apunta el text.
L’escrit explica a més que el comunicat que va publicar la plantilla de l’Alhama una vegada es van fer públics els fets va ser redactat per l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE). "El dia 18 d’abril del 2023 l’AFE va fer un comunicat subscrit per 17 de les 22 jugadores en què negava haver denunciat un suposat comportament inapropiat de l’entrenador". A partir d’aquest escrit es va identificar de manera pública les víctimes, cosa que va vulnerar el dret a mantenir l’anonimat.
El Jutjat Social de Múrcia condemna Randri per vulnerar els drets fonamentals amb multa econòmica de 32.000 euros les demandants. La jutge també declara culpables dels fets Tamara Ruiz, directora esportiva de l’entitat, i l’Alhama CF. Aquesta sentència arriba poc després que Randri García hagi tornat a la banqueta de l’Alhama CF al cap de dos anys d’inhabilitació que li va imposar la RFEF després de la investigació interna. Durant aquest temps, Randri va ocupar el càrrec de director esportiu.
Al gener va tornar a entrenar en el partit contra l’Eibar. En la decisió presa per l’estament federatiu també es va inhabilitar Tamara Ruiz, que en aquell moment era la directora esportiva, durant un any i obligava el club a pagar una multa de 6.001 euros. El club és un dels dos equips que aquesta temporada perd la categoria de la Lliga F i la pròxima campanya jugarà a Segona.
