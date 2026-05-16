El Bàsquet Girona no aixeca el cap i cau derrotat a Lugo (95-76)
Els de Moncho Fernández encadenen la cinquena derrota en els sis darrers partits després d'un partit, en què fer només 9 punts en el primer parcial ha acabat passant factura
El Bàsquet Girona continua sense aixecar el cap. L’equip gironí encara no s’ha pogut refer de la derrota davant el Manresa i ha encaixat a Lugo la cinquena ensopegada de les darreres sis jornades. Els de Moncho Fernández han marxat sense poder sumar un triomf que els hauria permès empatar a la classificació amb el Breogán pel desè lloc i, també, sense aconseguir el catorzè triomf del curs, fet que hauria suposat la millor marca de victòries de l’entitat a l’ACB. Una setmana més, però, aquest objectiu haurà d’esperar.
La gran quantitat de pèrdues del Bàsquet Girona (20), sobretot en la primera part, i el poc encert exterior (8/34 triples) han acabat condemnant els visitants. Amb aquestes xifres, competir a Lugo s’ha fet pràcticament impossible. La cara de la moneda és que, malgrat la derrota, el triomf del partit d’anada a Fontajau (103-80) permet als gironins mantenir l’average a favor. La creu, en canvi, és que el Breogán és dues victòries per sobre a falta de dos partits, de manera que per empatar a la classificació els de Moncho haurien de guanyar els dos que resten i que els gallecs en perdessin tots dos.
El duel ja començava accidentat per als dos equips, amb un Bàsquet Girona dominant el rebot ofensiu però amb moltes dificultats per trobar encert de cara a cistella. Els gironins han estrenat el marcador ben d’hora, però no han aconseguit arribar als quatre punts fins ben avançat el primer quart. El primer triple no ha arribat fins al setè intent, i tots aquests precedents ja feien veure el que ha acabat vinguent.
El desencert ofensiu ha estat evident durant tot el primer període. El Bàsquet Girona ha tancat els primers deu minuts amb només nou punts, un únic triple convertit en onze intents i fins a set pèrdues de pilota, unes xifres que han permès al Breogán començar a obrir escletxa sense necessitat de dominar amb claredat.
El mal moment gironí ha continuat. Cinc punts consecutius de Dibba han culminat un parcial de 12-0 (20-9) al marcador. Quan pitjor estava el partit per als de Moncho, ha aparegut Livingston: un gran 2+1 i dos triples consecutius han revifat els gironins, que han arribat a situar-se només cinc punts per sota (31-26). La reacció, però, ha estat només un miratge. El Breogán ha frenat l’impuls visitant amb un altre 2+1 i els triples d’Aranitovic i Alonso han tornat a castigar els de Moncho, que han arribat al descans amb la màxima diferència del partit fins al moment: +14 (45-31).
En la represa, els gironins han vist com els locals, amb un nou triple d’Andric, tornaven a ampliar encara més l’avantatge fins a ampliar la màxima a +19. La facilitat per trobar espais a la pintura i per córrer en transicions ha permès als gallecs no només mantenir l’avantatge aconseguit abans del descans, sinó també augmentar-lo fins al +17 (70-53).
Un parcial de 0-5 ha servit com a petita reacció dels gironins, que han intentat activar l’atac per veure si podien capgirar una situació ja molt complicada. Tot i això, les pèrdues no forçades han tornat a penalitzar els de Moncho en el moment en què semblaven poder baixar de la barrera dels deu punts. El Breogán ha tornat a trobar espais amb facilitat i, amb les errades visitants, ha acabat deixant el partit pràcticament sentenciat a falta de tres minuts.Tant ha estat així que El triple d’Andric ha posat el +21 (90-69), un cop d'allò més dur en un partit, però, que ha tingut amo des del principi fins al final.
4Q | 10:00
Final a Lugo, el Breogán ha passat per sobre d'un Bàsquet Girona poc competitiu i molt errat de cara a cistella. (95-76)
4Q | 1:44
El triple de Andric posa els més de 20 punts de diferència entre els dos equips, en un partit que ha tingut amo des de principi fins al final (92-71)
4Q | 4:22
L'intent de remuntada del Bàsquet Girona es queda tan sols en un intent i els locals amb els encerts de Cook i d'Andric tornen a posar el +18 en l'electrònic. (83-65)
4Q | 9:00
Un parcial de 0-5 dels gironins abaixa la diferència fins els 12 punts, a veure si serveix per arrancar l'engranatge per una possible remuntada (70-58)
4Q | 10:00
comencen els darrers 10 minuts!
3Q | 0:00
Final del tercer quart, els gallecs augmenten l'avantatge del +14 al +17 per dificultar encara més la reacció gironina en els darrers 10 minuts (70-53)
3Q | 1:00
Triple de Susinskas! El lituà és dels més encertats dels gironins des de la línia de 6,75 metres en el dia d'avui. (69-53)
3Q | 3:00
Triple de Needham! Tot i això, el Bàsquet Girona no dona sensació de poder tirar endavant el partit, però qui sap. Al final el resultat pot canviar d'un moment a un altre (64-46)
3Q | 6:15
Segon triple d'Andric en aquest quart. En tot moment que els gironins intenten abaixar el resultat desfavorable, els locals els aturen el pas i responen immediatament (55-37)
3Q | 10:00
Comença la segona part a Lugo!
