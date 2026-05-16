Derrota dura del Lloret, que ja acaronava l’Ok Lliga (4-7)
Un Mataró que no es jugava res aixafa la guitarra al Lloret, que haurà de jugar el Play-off d’ascens contra el Digittecnic Vilafranca
Gerard Ullastre
No ha pogut ser. Una derrota duríssima del Lloret a casa a la darrera jornada del campionat ensorra les possibilitats d’ascens directe a l’Ok Lliga. Els gironins ostentaven la primera plaça de l’Ok Plata Nord, però, el Mataró, que ha sabut jugar bé les seves cartes, ha evitat que el Lloret mantingués aquesta primera posició a la taula classificatòria. La derrota, tanmateix, no suposa un punt i final pel Lloret. Els selvatans es jugaran les garrofes en un Play-Off d’ascens contra el segon classificat de l’Ok Plata Sud: el Digittecnic Vilafranca.
Oriol Llenas ha estat un mal de queixal pel conjunt local. El jugador del Mataró s’ha adjudicat tres dianes i s’ha convertit en el principal botxí de l’ascens directe. Tanmateix, el primer gol del partit ha estat obra de Marc Puigvert. No ha trigat a reaccionar el Lloret, que en menys de 7 minuts va capgirar l’electrònic amb dianes d’Oleguer Vallbona i Victor Crespo. No obstant això, l’encontre, molt igualat, arribaria al descans amb taules al marcador gàcies a un gol de Guim Floriach.
A la represa, dos gols d’Oriol Llenas posarien la por al cos als selvatans. A falta de 3 minuts i mig, però, el Lloret completava la segona remuntada del partit fent l’empat a 4 que tornava a obrir les portes a somiar amb un ascens directe que els locals s’han treballat al llarg de tota la temporada. Sabent que l’empat no era suficient, el tècnic dels locals ha canviat el porter per un jugador amb l’objectiu de tenir superioritat numèrica a la pista. El Lloret ha arriscat, però la jugada tàctica no ha acabat funcionant. En l’últim tram de l’encontre, el Mataró ha aprofitat per sentenciar el matx.
Subscriu-te per seguir llegint
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Carta d'una lectora: 'No és acceptable que un sistema que hauria d’incentivar la reducció de residus acabi castigant precisament les llars que menys en generen
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Així és la compra d’una mare amb 15 fills: 1.300 galetes i 240 litres de llet al mes
- Investiguen la mort d'un motorista a l'AP-7 a Aiguaviva
- Quines possibilitats té el Girona de salvar-se? Guia per entendre la lluita pel descens
- La campiona australiana que farda de Girona i de Temps de Flors
- Enderroquen el mític Hotel Mirallac de Banyoles