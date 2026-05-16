Breogán - Bàsquet Girona, en directe
Segueix en viu la narració del partit entre el Bàsquet Girona i el Baskonia que es juga al pavelló de Fontajau
1Q | 3:34
Francis Alonso entra completament sol a fins a la pintura i encistella davant una defensa tova (9-6)
1Q | 5:00
Al·leluia, Susinskas posa els quatre punts al marcador gironí amb mig quart ja disputat (2-4)
1Q | 6:49
Tres minuts i escaig de partit i els únics punts en l'electrònic són els inicials de Needham. Els dos equips estan d'allò més desencertats (0-2)
1Q | 8:32
El partit ha començat una mica accidentat pels dos equips, però el Bàsquet Girona està controlant bé els rebots ofensius (0-2)
Comença el partit! La primera possessió és pel Bàsquet Girona
Ja hi ha els cinc inicials de cada equip. Els locals surten amb Cook, Russell, Apic, Andric i Kurucs. Pel que fa als gironins, Moncho treu d'inici a Pep Busquets, Needham, Livingston, Sergi Martínez i Maric.
Bona tarda des de Lugo! Resten 10 minuts per a l’inici del duel entre el Breogán i el Bàsquet Girona, corresponent a l’antepenúltima jornada de lliga. Després del dur cop encaixat entre setmana davant el Manresa, els gironins buscaran mantenir vives les aspiracions europees en una oportunitat d’or: una victòria a Lugo els permetria igualar els locals en nombre de triomfs. El Breogán ocupa actualment la desena posició de la classificació i, per aixo mateix, els situaria amb molt bones opcions abans d'encarar les dues darreres jornades.
