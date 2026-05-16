Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Temps de Florsagenda GironaGirona FCEscoles GironaInfermeres salut mentalDescens La LligaHabitatges rural
instagramlinkedin

El GEiEG comença l’eliminatòria amb el peu esquerre (83-67)

Una defensa tova ha sentenciat unes grupistes amb poca benzina al dipòsit

Partit per l'ascens directe ntre el GEiEG i les Maristes Corunya

Partit per l'ascens directe ntre el GEiEG i les Maristes Corunya / Albert Geli

Gerard Ullastre

El Bàsquet Lleó ha atropellat al GEiEG en un partit on se li han vist les costures defensives a les de grupistes. La derrota, contundent però merescuda, és un càstig excessiu per les de Pau Fuster, que venen de perdre una eliminatòria molt dura contra les Maristes Corunya. 

El cop moral que rep un equip quan ja acarona amb la punta dels dits un ascens i de cop es veu obligat a allargar la temporada és evident, i, el GEiEG, ho ha fet palès en un inici de partit on les de Pau Fuster, amb el cap encara a la Corunya, han encaixat més del que haurien. Aquesta, però, és una situació que, per moments les gironines han aconseguit revertir. Així mateix, un atac coral ha gestat una anotació molt repartida, fet que ha propiciat que el GEiEG s’apropés al marcador en alguns trams del matx d’estira-i-arronsa. 

Notícies relacionades

No obstant això, les de Pau Fuster han anat al descans 42-31, una diferència que supera la barrera psicològica dels 10 punts i amenaça la seguretat de l’eliminatòria. Una bona ratxa local podia trencar el partit, i així ha estat a la represa, on s’ha confirmat la dinàmica ascendent del Lleó. Al darrer quart, però, en un últim intent per arribar vives a la tornada al Lluís Bach, les grupistes han tret forces d’on ja no en quedaven, començant així, l’operació remuntada i guanyant el període 13-18. Aquest repunt d’orgull a les acaballes del partit i una Melero molt inspirada han evitat deixar l’eliminatòria completament sentenciada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents