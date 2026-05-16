Lewandowski marxa del Barça després de quatre temporades
El jugador ho ha confirmat amb un vídeo a les xarxes socials
Sergi Capdevila
Tot apuntava cap a aquesta direcció. Des de fa ja unes setmanes, la decisió sobre el futur de Robert Lewandowski s’havia anat refredant pel que fa a continuar al Barça. El polonès havia deixat caure al seu entorn que el club blaugrana havia deixat de ser una prioritat (ho era fa uns mesos) perquè passava el temps i no arribava cap proposta concreta i interessant.
Partint de la base que el davanter encara es veu amb corda per ser important en un projecte d’alt nivell, les intencions de les dues parts anaven en sentit contrari. El ‘9’ sabia que la decisió de l’entitat catalana era (és) fitxar un ariet de referència per ser titular els pròxims anys. Un canvi de cicle.
Comunicat oficial
«Després de quatre anys plens de reptes i feina dura, és hora de continuar endavant. Me’n vaig amb la sensació d’haver complert la missió. 4 temporades, 3 campionats. Mai oblidaré l’estima que vaig rebre de l’afició des dels meus primers dies. Catalunya és el meu lloc a la terra.
Gràcies a tots els que he conegut durant aquests quatre anys meravellosos. Un agraïment especial al president Laporta per donar-me l’oportunitat de viure el capítol més increïble de la meva carrera. El Barça ha tornat on pertany.
Visca el Barça. Visca Catalunya»
No podia esperar més
I, segons ha anat deixant caure gent propera a Lewy, no havia rebut una proposta formal amb xifres concretes i, arribats a mitjans de maig, no podia esperar més per definir el pla de futur per a ell i la seva família.
El Barça, lògicament, era conscient que el polonès no estava disposat a esperar i que, a mesura que passaven els dies, s’allunyava una mica més de continuar vestint l’elàstica barcelonista.
Quatre anys meravellosos
Fins que s’ha arribat a un punt de no retorn i el mateix Lewandowski ha comunicat que separen els seus camins. Després de quatre temporades meravelloses, el ‘9’ no continuarà de blaugrana.
Va arribar l’estiu del 2022 i, tant amb Xavi com amb Hansi Flick a la banqueta, ha rendit a un nivell molt alt. Són 119 gols en 191 partits. El seu millor curs va ser el 2024/25, quan va arribar a la barbaritat de 42 dianes per contribuir al triplet (Copa, Lliga i Supercopa). La llàstima és que s’acomiada sense haver pogut aixecar una Champions.
Un comiat a l’alçada de la seva figura
A partir d’ara, l’internacional polonès tindrà l’oportunitat d’acomiadar-se aquest pròxim diumenge de l’afició barcelonista a l’Spotify Camp Nou davant el Betis. Un escenari perfecte perquè no hi ha res en joc a nivell classificatori, tampoc per al rival, així que podrà ser una festa tranquil·la i rodona. Tal com volia Robert.
No serà fàcil deixar la Ciutat Comtal, ja que està molt còmode a l’entorn de Barcelona amb la seva família. La seva dona, Anna, té en marxa un negoci de fitness. I estan a gust a Castelldefels, amb el clima, el menjar i una vida senzilla. Però Lewy és molt competitiu i toca mirar endavant. L’Aràbia és l’opció més probable, tot i que no definitiva.
