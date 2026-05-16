Una victòria enviarà al Lloret a l’OK Lliga
L’equip de Manel Díez depèn d’ell mateix per ascendir a l’elit: necessita guanyar el Mataró en una tarda que promet emocions
El Lloret està a un pas de tornar a l’OK Lliga: només necessita superar la visita del Mataró (17 hores) amb una victòria. Ara com ara, els homes de Manel Díez depenen d’ells mateixos per recuperar una categoria que van perdre fa cinc temporades. Li treuen un punt al seu immediat perseguidor, el Martinelia Manlleu, al qual van derrotar en un partit clau fa dues jornades, assolint un lideratge que no pretenen deixar escapar. El Manlleu, a la mateixa hora, visita la pista del Jolaseta, penúltim.
La setmana passada, el Lloret va superar una prova de foc, imposant-se al Vic. La gestió emocional d’aquests darrers dies no és fàcil, però, fins ara, als lloretencs no els han tremolat les cames. El Mataró no serà un rival senzill: és tercer, com ho eren els vigatans quan van topar amb l’únic equip gironí que pot ascendir aquest curs de manera directa o indirecta.
Tot preparat, doncs, al pavelló de Lloret, que s’omplirà per acompanyar al seu equip a viure una tarda màgica, que arrodoneixi la gran temporada realitzada. En el pitjor dels casos, encara els quedarà la via del play-off com a camí per a tornar a l’OK Lliga.
La resta d’equips gironins
Pel que fa als altres conjunts del territori implicats, el GEiEG, ja salvat, rep el Tordera (17 hores) en el mateix grup Nord. Al Sud, el Girona, també amb els deures fets, rep l’Alcobendas (16 hores), el Palafrugell juga a casa contra el Vendrell (17 hores) i l’Olot visita la pista del Congrés-La Sagrera (17 hores). Palafrugellencs i olotins tampoc no tenen cap mena d’urgència.
