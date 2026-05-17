Anderson dona al València la seva quarta Lliga a toc de botzina i tomba el Casademont (68-67)
El València Basket remunta en els últims minuts i s'adjudica el títol de Lliga Femenina amb una cistella sobre la botzina
Una cistella de Yvonne Anderson sobre la botzina va donar aquest diumenge al Valencia Basket el seu quart títol de la Lliga Femenina, guanyats tots ells de manera consecutiva, i va tombar un valent i lluitador Casademont Saragossa que es va quedar a un pas de poder forçar un tercer partit després d’haver dominat gairebé tot l’enfrontament de la mà de Mariona Ortiz.
Quan més a prop tenia la victòria l’equip aragonès, va aparèixer la vella guàrdia del Valencia Basket, en aquest cas Leticia Romero i també Queralt Casas, per rescatar-lo i forçar un final ajustat en què Helena Oma va estar molt a prop de donar el triomf a les seves, però en què l’aparició final d’Anderson ho va canviar tot.
Obligat a guanyar per continuar viu, el Casademont Saragossa va arrencar amb més ímpetu i un parell de triples, però el València, esperonat per la bona entrada al Roig Arena, es va connectar ràpid al partit, agitat per Yvonne Anderson i per Elena Buenavida.
Però Mariona Ortiz no va deixar caure l’equip aragonès i, quan la poderosa Aminata Gueye va entrar a pista i va començar a dominar totes dues cistelles, van recuperar el control. Va durar, això sí, els tres minuts que va trigar Hillsman a fer-li la segona falta. Malgrat tot, el 5 de 8 des de la línia de tres aguantava el Saragossa (18-22, m.10).
Rubén Burgos va allargar la rotació de les locals com una inversió de futur, però en va pagar un preu alt. Va perdre rigor i finalitzadores en atac i, sense mirar la cistella més que com a últim recurs, va veure com el Saragossa, més musculós i més vertical, s’escapava de set.
El tècnic local va haver de reconstruir a correcuita el seu cinc per evitar mals majors, però l’encert visitant des de lluny i la feina de Gueye i Mawuli sota els cèrcols van permetre a l’equip d’Arnau Ferreres fer valer la seva major envergadura per arribar al descans amb el partit controlat, més en sensacions que en el marcador (33-36, m.20).
Després del descans, la lucidesa de Mariona Ortiz i nous triples van permetre al Casademont tornar a eixamplar l’avantatge. El València no trobava la manera de curtcircuitar l’equip aragonès que, segur del seu pla de partit, va fer que Rubén Burgos aturés el joc i va elevar la confiança de la «marea roja» que l’acompanyava per forçar un tercer partit (41-51, m.26).
En el pitjor moment del València, va aparèixer al rescat una inspiradíssima Leticia Romero, molt desdibuixada a la primera part. També hi van ajudar la defensa de Queralt Casas sobre Ortiz i un triple de Fiebich. En menys de quatre minuts, tot va canviar (51-51, m.30).
El València va pagar l’esforç per reenganxar-se i el Saragossa va aguantar com va poder per davant al marcador per arribar a un final de cara o creu. Un triple d’Helena Oma va ser clau per mantenir-se dret (58-60, m.38).
Un triple de Leo Fiebich va culminar la remuntada, però Ortiz va respondre amb un altre, el seu quart de quatre intents. L’intercanvi de cops es va succeir i un triple d’Awa Fam va permetre al València entrar per davant a l’últim minut (66-65, m.40).
Valenta, Oma va respondre en l’acció següent i dues errades seguides de Fiebich van donar al Saragossa la pilota a trenta segons, però la bona defensa del València va forçar una pèrdua. Quedaven deu segons i les locals no tenien res preparat, però Yvonne Anderson es va colar per una escletxa de la defensa aragonesa per donar el títol al València i infligir al Casademont una derrota cruel. Aquí va començar una festa que va acabar amb la base nord-americana enlairada.
