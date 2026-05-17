Atlètic de Madrid-Girona: Sortir del Metropolitano depenent de si mateix
Els de Míchel efectuaran el darrer desplaçament de la temporada contra l’Atlètic de Madrid en un duel vital per la permanència gironina
Jaume Massana
Una setmana. Menys de set dies per saber quin destí li espera al Girona. Un equip que arrossega una dinàmica de sis partits sense guanyar, un entrenador amb un futur incert, una afició que donarà suport incondicional a l’equip vagi on vagi i sigui quina sigui la resolució d’aquesta temporada i un rival, l’Atlètic de Madrid, que veu el partit com una celebració per acomiadar el francès Antoine Griezmann en el seu darrer partit amb la seva gent. Tots els ingredients poden generar un còctel explosiu que els gironins hauran de saber aprofitar en el matx d’avui al Metropolitano contra el conjunt del Cholo Simeone (19 hores, DAZN).
L’objectiu és clar pel Girona. Dependre de si mateix de cara a la darrera jornada de campionat contra l’Elx. Òbviament, una victòria seria més que suficient i deixaria la salvació encarrilada amb un empat a Montilivi, però si se sumés un punt de Madrid, l’equip requeriria d’un triomf a la darrera jornada davant d’un Elx que també es jugarà la permanència. El pitjor escenari, la derrota, obligaria el Girona a guanyar l’Elx i esperar els altres escenaris on també estan les brases enceses.
El conjunt de Míchel recupera Van de Beek i comptarà amb Stuani tot i les molèsties al genoll. Si l’uruguaià rebés una targeta groga es perdria la darrera cita per acumulació. Tot apunta que l’onze serà el mateix que aquest dijous, ja que segons el tècnic, Stuani no està preparat per disputar els 90 minuts.
És un repte d’alta dificultat vèncer l’Atlètic de Madrid, rival que fa més de dos anys que no aconsegueixen superar. Les darreres quatre cites entre els dos equips han acabat amb victòria matalassera, i al Metropolitano també regna el domini madrileny. Ens hem de remuntar a la temporada 2018/2019 per sucar pa del Metropolitano, a la tornada de vuitens de final de la Copa del Rei, on els gironins van aconseguir eliminar als del Cholo amb un 3-3 final al marcador, amb Doumbia com a heroi fent el gol de la igualada al minut 88.
Un rival, per tant, difícil de batre i un estadi on només s’hi ha sumat un punt a la lliga. No hi ha millor dia que avui per trencar totes les estadístiques i encarrilar la permanència. L’equip hi confia, l’afició també, només falta posar-ho en pràctica i que el resultat sigui l’esperat.
