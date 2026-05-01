Bàsquet Girona: La pitjor inèrcia en el moment més inoportú
Des que es va començar a parlar de la possibilitat de classificar-se per Europa, l'equip gironí no fa altra cosa que col·leccionar mals resultats: ha perdut 6 dels últims 7 partits
El desencert, el cansament, la fatiga mental o un triple a l’últim segon que no entra. De motius n’hi ha a cabassos per il·lustrar la pitjor inèrcia de resultats de la temporada del Bàsquet Girona. Una mala ratxa que arriba en el moment més inoportú. Just quan el més calent és a l’aigüera i, amb la permanència a la butxaca, s’havia començar a somiar amb una hipotètica classificació europea per a la propera temporada. Alternativa real, que encara és probable; però va ser parlar-ne per primera vegada, que l’equip va començar a fer figa, sigui pels motius que sigui. Fins ara, només una vegada en tota la temporada havia encadenat tres derrotes: Burgos, UCAM i Andorra per engegar el curs. Des d’aleshores, amb la irregularitat per rutina, havia anat alternant resultats de tota mena. Fins al punt de quedar-se a prou distància del pou com per donar per assegurada la salvació.
Però ha estat començar a mirar més cap amunt que no pas cap avall, quan tot plegat s’ha torçat. El Bàsquet Girona jugarà una temporada més a l’ACB i això és tot un èxit;és més, potser lligarà un bitllet per ser a Europa el curs vinent. Però això no treu que en aquest últim tram, els resultats no acompanyen. Només ha guanyat un partit (90-81 contra el Saragossa) dels últims set que ha jugat. Si s’amplia el prisma, agafant com a referència aquesta primavera, tan sols ha aconseguit dues victòries (l’esmentada amb el Saragossa i el 84-91 a Granada) en les darreres 10 jornades: un 20% de triomfs en aquest període. Falten encara dues jornades per tancar la lliga regular (Bilbao i Joventut) i el Bàsquet Girona ja ha perdut més partits en el que va de segona volta (10) que totes les derrotes que va acumular en la primera (9). I ara què? Amb dos partits més per jugar-se, els de Moncho saben que, com a molt, podran ser desens. Plaça que ara ocupa el Breogán, a dos triomfs de distància, tot i que amb l’average a favor dels gironins (103-80 a Fontajau i 95-76 a Galícia). Això sí, pel mig hi ha el Manresa, amb una victòria més.
