S'esgoten els sobres de cromos del Mundial de futbol
La impremta de Panini treballa 24 hores els set dies de la setmana, però no dona proveïment a la demanda, sobretot d’Espanya, el mercat més gran: "La gent s’emporta caixes senceres"
R. Bécares / J. Domènech
Tomás i Marcos, de 16 anys, equatorians, van cada dia des de l’esbarjo fins al quiosc de premsa de Puerta Cerrada, a Madrid, a escassos metres del seu institut, a preguntar si hi ha cromos de la col·lecció del Mundial de futbol de Panini. «Ho sento, nois, avui tampoc», respon el quiosquer. No posen cara d’insatisfacció perquè ja és l’habitual. «Em porten molt poques caixes al llarg de la setmana i les que porten es venen de seguida. Venc caixes senceres d’una tacada. Ja hauré venut més de 50», explica el venedor.
«Jo porto gastats ja uns 150-200 euros; només em queden 100 cromos per a completar la col·lecció», presumeix Tomás, que diu que no és la primera vegada que fa l’àlbum del Mundial, però aquesta edició l’ha agafat amb més ganes perquè ja té diners propis -«estic ajudant al meu pare a la botiga»- i «perquè és l’últim de Messi i Cristiano Ronaldo». «El cromo de Messi ja es ven a deu euros en el Rastro», aprecia el seu amic.
«Enguany és bastant bogeria, la veritat, m’està costant la vida aconseguir cromos», confessa Narayan, que regenta un quiosc de premsa a Sant Cugat del Vallès i que assegura que sempre en els Mundials hi ha pics grans de demanda, «si bé en l’últim (Qatar 2022), que va ser a l’hivern, l’efecte es va diluir més». «Ahir em van arribar quatre caixes de les deu que tenia demanades a la distribuïdora i em van durar 24 hores, ja no tinc res. He arribat a trucar fins i tot a Panini i em diuen que tingui paciència», lamenta el quiosquer, que assenyala que ven cromos a clients de totes les edats. «Hi ha molta demanda, i ens hem quedat un parell de dies sense àlbums, però sense cromos no, encara que és veritat que som punt Panini, ens serveixen bé», revela un quiosquer afortunat de Sant Adrià de Besòs.
«L’àlbum, més rendible»
Ricardo és d’Alacant, té 20 anys i ha estat tota la tarda buscant àlbums de la col·lecció del Mundial «i en els set basars xinesos en els quals hem estat, res, esgotat. La gent està boja». «És que ara et surt més rendible comprar àlbums que cromos perquè amb l’àlbum, que val cinc euros, et venen quatre sobres, i només el sobre sol et costa 1,5 euros», assenyala per telèfon el jove, que ha posat les cartes que té repetides en el portal Milanuncios per si pot treure alguna cosa per elles.
Es poden trobar ja, de fet, diversos anuncis amb cromos de revenda del Mundial en portals d’articles de segona mà. I encara queda un mes per a l’inici de la competició més esperada. «Al meu pare li ha costat moltíssim trobar cromos, és que és el primer Mundial de Lamine Yamal», raona Pablo, aficionat culer de 17 anys també resident a Alacant.
«Jo porto 25 anys amb el quiosc i mai havia vist una cosa així. La gent s’atura amb el cotxe i et pregunta per caixes senceres per a emportar-se», diu Fernando, que regenta un establiment a Puerta del Ángel (Madrid), al costat del parc lineal del Manzanares i a cinc minuts amb autobús de la Plaza Mayor, un barri gentrificat amb molts apartaments turístics. «Et venen molts argentins, colombians, mexicans, que se’ls emporten al seu país», assegura. «Quan acaba l’institut venen moltíssims xavals preguntant, però no solc tenir-ne. He parlat amb la distribuïdora i em diuen que no els arriben, que tots els quioscos estan igual», afegeix.
Major demanda
Fonts de Panini expliquen a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que sí que han notat una lleugera major demanda respecte a altres mundials, però descarten que estiguin esgotats els cromos, si bé es produeixen trencaments d’estoc puntuals en la qual és de facto la col·lecció més gran mai dissenyada [té un total de 980 cromos adhesius i 630 cartes], ja que enguany s’ha passat de 32 seleccions de l’anterior Mundial a les 48 de l’actual. L’arrencada de les vendes ha superat al de Qatar 2022, que va ser de rècord.
La veritat és que l’empresa italiana ha hagut de jugar amb uns marges de temps molt estrets enguany. La fase de repesca va acabar l’1 d’abril, i va caldre afegir als sis últims classificats, i després l’àlbum va haver de tenir el vistiplau de la FIFA. La majoria de les pàgines de l’àlbum estaven preparades. Com la d’Itàlia, una de les favorites, que finalment es va quedar sense Mundial. Aquesta doble pàgina, entre altres, va haver de ser substituïda (per la de Bòsnia-Hercegovina, que la va eliminar per penals). El 31 de març hi havia vuit equips europeus en lliça, per exemple.
Així, des del 2 d’abril, la fàbrica de Panini a Mòdena (Itàlia) està treballant en torns de 24 hores els set dies de la setmana per a satisfer la demanda, però vistes les coses, no ho aconsegueix, sobretot a Espanya, la filial més important de Panini a Europa i un dels països d’afició més elevada als cromos i les cartes. A Mòdena s’estampen els cromos de tot el món excepte Amèrica. Al Brasil existeix una planta productora per a tot el continent. «Allà crec que hi ha més passió fins i tot que aquí. Ja et dic que els turistes s’emporten caixes senceres», postil·la Fernando, que afirma que els clients li han dit que tampoc hi ha estoc en la pàgina web oficial de la marca.
