Desgràcia per a Fermín: passarà pel quiròfan per una fractura i es queda sense Mundial
El jugador d’El Campillo es va lesionar contra el Betis i pateix una fractura en el cinquè metatarsià del peu dret
Albert Guasch
Fermín López va disputar una meritòria primera part de diumenge contra el Betis. Al descans va ser reemplaçat per Alejandro Balde. Per dosificar esforços, es va pensar. En realitat, va notar unes molèsties al cinquè metatarsià del peu dret. No va ser una simple precaució. El vigorós jugador de Huelva ha passat aquest matí per proves mèdiques per conèixer l’abast del mal i segons el comunicat del FC Barcelona pateix una ruptura que possiblement l’aparti del Mundial, que és aquí a prop. Una autèntica desgràcia per al futbolista d’El Campillo.
El jugador, de 23 anys, volia evitar tant sí com no el quiròfan. No serà possible. El club no dona terminis de recuperació, però tot apunta que estarà uns dos mesos de baixa. Significa l’adeu al Mundial dels EUA, el Canadà i Mèxic que comença l’11 de juny, o sigui, d’aquí poc més de 20 dies. Luis de la Fuente divulga dilluns vinent la llista dels 26 convocats i Fermín hi tenia un lloc assegurat. El debut d’Espanya es produirà el 15 de juny contra Cap Verd a Atlanta.
Temporada formidable
Ve de completar una temporada excel·lent amb el FC Barcelona, saldada amb sis gols i nou assistències en 30 partits. Va començar competint per un lloc amb Dani Olmo i van acabar sent compatibles, en particular perquè Hansi Flick va desplaçar Fermín a una posició més d’extrem en les últimes dates. Fonamental és en la rúptura als espais amb el seu futbol trepidant i en la pressió després de pèrdua.
El jugador andalús ja va disputar l’última Eurocopa del 2024 a Alemanya amb la selecció espanyola. Ha sigut set vegades internacional i el seu valor de mercat arriba ara als 100 milions, segons Transfermarkt. Als Jocs Olímpics de París es va proclamar campió amb un paper protagonista, sent el millor del torneig amb sis gols, dos dels quals a la final contra França (3-5) al Parc dels Prínceps.
