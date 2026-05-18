Roberto Íñiguez renova amb l'Spar Girona per una temporada més
El preparador duu dues temporades i mitja al club, en aquesta segona etapa, després d'haver-lo dut a la seva primera lliga el 2015
L'Spar Girona ha confirmat aquest matí la renovació del tècnic Roberto Íñiguez per una temporada més, tal i com havia avançat aquest diari, i reconegut divendres pel director esportiu Pere Puig. El tècnic basc firma per una temporada més després d'haver fet que l'equip hagi exhibit "un dels jocs més solvents i reconeixibles de la lliga, assolint la segona posició de la fase regular i acabant, per primera vegada, entre els quatre millors equips d’Europa", segons la nota facilitada pel club.
El Bàsquet Girona valora els bons resultats esportius i el joc practicat per l'equip. Íñiguez, tot i tenir ofertes, se sent a gust al club i a la ciutat, sempre ha dit que té una relació molt "especial" amb Girona. Amb aquest escenari, l'entesa era qüestió de temps. Ja feia dies que l'acord estava tancat a nivell verbal i ara s'ha concretat del tot amb la firma i l'anunci públic.
Aquesta és la segona etapa d'Íñiguez a Girona. El 2015 es va fer càrrec de l'Uni en la recta final, després de la sortida de Ramon Jordana, i el va dur al seu primer títol de Lliga. L’any següent l’entrenador va fer les maletes cap a Rússia per dirigir el Nadezhda Orenburg. Tot seguit també va passar per les banquetes del Perfumerías Avenida i el Çukurova turc. Íñiguez va ser la solució d’urgència quan el desembre de 2023 l’Uni, amb Laura Antoja a la banqueta, feia aigües. I des d’aleshores que no s’ha tornat a moure de Fontajau, assolint nous reptes com el top-4 de l’Eurolliga d’aquest curs o la victòria a la fase regular de la Lliga Femenina la temporada passada. Aquesta campanya també va guanyar la Lliga Catalana, un títol que feia temps que se li resistia a l’Spar Girona. I va tenir l'Spar a les portes de la final, eliminat pel València per un punt de diferència. Les gironines tornaran a l'Eurolliga el curs que ve tot i aquesta vegada hauran de superar una fase prèvia.
Liderant grans projectes
Amb una trajectòria de molts anys liderant grans projectes, Íñiguez s'ha consolidat com un entrenador de referència a Europa. Al llarg de la seva carrera ha dirigit equips com Ros Casares, Fenerbahçe Istanbul, Nadezhda Orenburg, Sopron Basket, Dynamo Kursk, Perfumerías Avenida, Çukurova o l’Spar Girona, aconseguint resultats destacats a totes les competicions on ha participat. La nota del club ressalta que "el seu palmarès parla per si sol: una Eurolliga, 4 Lligues espanyoles, 1 Copa i 1 Supercopa espanyoles, 1 Lliga turca, 2 Copes del President de Turquia, 2 Lligues hongareses, 1 Copa hongaresa i 1 Copa de Rússia".
Pere Puig ha comentat que "estem contents d'anunciar la renovació d'en Roberto i que segueixi capitanejant el projecte esportiu del Bàsquet Girona, amb el segell que imprimeix sempre en els seus equips, d'esforç, sacrifici, lluita i sobretot de bon joc, com les darreres temporades que ens ha portat moltes victòries i ens ha fet gaudir d'un bon espectacle a Fontajau. Per tant, primer pas per a la confecció de la plantilla 2026/27. Comencem amb bon peu anunciant aquesta renovació”. De moment només hi ha dues jugadores amb contracte, Axelle Merceron i Laura Quevedo, i Puig va admetre la sortida de Holm (anirà a l'Azulmarino) i la dificultat de poder retenir Coulibaly.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà