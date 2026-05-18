Roberto Íñiguez renova amb l'Spar Girona per una temporada més

El preparador duu dues temporades i mitja al club, en aquesta segona etapa, després d'haver-lo dut a la seva primera lliga el 2015

Roberto Íñiguez a la grada de Fontajau / Aniol Resclosa

L'Spar Girona ha confirmat aquest matí la renovació del tècnic Roberto Íñiguez per una temporada més, tal i com havia avançat aquest diari, i reconegut divendres pel director esportiu Pere Puig. El tècnic basc firma per una temporada més després d'haver fet que l'equip hagi exhibit "un dels jocs més solvents i reconeixibles de la lliga, assolint la segona posició de la fase regular i acabant, per primera vegada, entre els quatre millors equips d’Europa", segons la nota facilitada pel club.

El Bàsquet Girona valora els bons resultats esportius i el joc practicat per l'equip. Íñiguez, tot i tenir ofertes, se sent a gust al club i a la ciutat, sempre ha dit que té una relació molt "especial" amb Girona. Amb aquest escenari, l'entesa era qüestió de temps. Ja feia dies que l'acord estava tancat a nivell verbal i ara s'ha concretat del tot amb la firma i l'anunci públic.

Aquesta és la segona etapa d'Íñiguez a Girona. El 2015 es va fer càrrec de l'Uni en la recta final, després de la sortida de Ramon Jordana, i el va dur al seu primer títol de Lliga. L’any següent l’entrenador va fer les maletes cap a Rússia per dirigir el Nadezhda Orenburg. Tot seguit també va passar per les banquetes del Perfumerías Avenida i el Çukurova turc. Íñiguez va ser la solució d’urgència quan el desembre de 2023 l’Uni, amb Laura Antoja a la banqueta, feia aigües. I des d’aleshores que no s’ha tornat a moure de Fontajau, assolint nous reptes com el top-4 de l’Eurolliga d’aquest curs o la victòria a la fase regular de la Lliga Femenina la temporada passada. Aquesta campanya també va guanyar la Lliga Catalana, un títol que feia temps que se li resistia a l’Spar Girona. I va tenir l'Spar a les portes de la final, eliminat pel València per un punt de diferència. Les gironines tornaran a l'Eurolliga el curs que ve tot i aquesta vegada hauran de superar una fase prèvia.

Amb una trajectòria de molts anys liderant grans projectes, Íñiguez s'ha consolidat com un entrenador de referència a Europa. Al llarg de la seva carrera ha dirigit equips com Ros Casares, Fenerbahçe Istanbul, Nadezhda Orenburg, Sopron Basket, Dynamo Kursk, Perfumerías Avenida, Çukurova o l’Spar Girona, aconseguint resultats destacats a totes les competicions on ha participat. La nota del club ressalta que "el seu palmarès parla per si sol: una Eurolliga, 4 Lligues espanyoles, 1 Copa i 1 Supercopa espanyoles, 1 Lliga turca, 2 Copes del President de Turquia, 2 Lligues hongareses, 1 Copa hongaresa i 1 Copa de Rússia".

Pere Puig ha comentat que "estem contents d'anunciar la renovació d'en Roberto i que segueixi capitanejant el projecte esportiu del Bàsquet Girona, amb el segell que imprimeix sempre en els seus equips, d'esforç, sacrifici, lluita i sobretot de bon joc, com les darreres temporades que ens ha portat moltes victòries i ens ha fet gaudir d'un bon espectacle a Fontajau. Per tant, primer pas per a la confecció de la plantilla 2026/27. Comencem amb bon peu anunciant aquesta renovació”. De moment només hi ha dues jugadores amb contracte, Axelle Merceron i Laura Quevedo, i Puig va admetre la sortida de Holm (anirà a l'Azulmarino) i la dificultat de poder retenir Coulibaly.

Un camió queda mig bolcat a la GIV-5332 a Bescanó i obliga a tallar la via

Els pagesos presenten recurs contra la variant d’Olot

Com les pimes poden finançar-se a borsa: guia per entrar a BME Growth

Denuncien una festa amb música a tot volum entre 30 vaixells al litoral de Formentera

Finançar per començar a optimitzar el flux diari de la teva empresa

L’Espai Gironès factura 45 milions d'euros en els primers quatre mesos de l'any

L’Ajuntament de Begur avança la temporada de serveis a les platges davant l’arribada primerenca de visitants

Marrecs vol fer història a la plaça del Vi pels 30 anys de castells a Girona

