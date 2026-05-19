Fermín es perd el Mundial
El mitjapunta del Barça pateix una fractura en el cinquè metatarsià del peu dret que es va produir en el partit de diumenge contra el Betis. Ara ha de passar pel quiròfan i s’estima que pot estar de dos a tres mesos de baixa.
Albert Guasch
Fermín López va disputar una meritòria primera part diumenge contra el Betis. En el descans va ser reemplaçat per Alejandro Balde. Per dosificar esforços, es va pensar. En realitat, va notar unes molèsties al cinquè metatarsià del peu dret. No va ser mera precaució. El vigorós jugador de Huelva va passar ahir al matí per unes proves mèdiques per saber l’abast real del mal i no va rebre bones notícies.
El comunicat del FC Barcelona va anunciar que el mitjapunta va patir una fractura. La nota no especificava el temps de recuperació, però pels terminis que reclamen aquesta mena de lesions se sap que no arribarà a temps per al Mundial, ja a la cantonada. Una autèntica desgràcia per al futbolista d’El Campillo.
El jugador, de 23 anys, volia evitar tant sí com no el quiròfan, pel que implicava. Però no serà possible. Tot apunta que estarà de dos a tres mesos de baixa. Significa l’adeu al Mundial dels EUA, el Canadà i Mèxic, que comença l’11 de juny, o sigui, d’aquí poc més de 20 dies. Luis de la Fuente donarà dilluns que ve la llista dels 26 convocats i Fermín hi tenia un lloc assegurat, segurament fins i tot com a titular. El debut d’Espanya es produirà el 15 de juny contra Cap Verd a Atlanta. Serà sense ell.
Excel·lent temporada
Fermín ve de completar una temporada excel·lent amb el FC Barcelona, saldada amb 13 gols i 17 assistències en 48 partits de totes les competicions. És el sisè màxim realitzador de l’equip. Va començar competint per un lloc amb Dani Olmo i van acabar sent compatibles l’un amb l’altre, en particular perquè Hansi Flick va desplaçar l’andalús a una posició més d’extrem en les últimes dates. Ha sigut fonamental en la ruptura als espais amb el seu futbol trepidant i en la pressió després de pèrdua de la pilota. Ha fet de percussor del campió de Lliga.
Totes aquestes bones sensacions se n’han anat en orris amb la lesió que es va produir per un cop en el partit intranscendent contra el Betis, en la penúltima jornada de Lliga. Probablement serà operat avui mateix. Un cop ben fort per a aquest jugador tan temperamental, a qui gairebé no es va veure en l’homenatge final a Robert Lewandowski. No caldria dir-ho, però ja no participarà en l’últim enfrontament d’aquest curs contra el València, que serà dissabte que ve a Mestalla.
Fermín ha sigut set vegades internacional i el seu valor de mercat arriba ara als 100 milions, segons Transfermarkt, fruit de la magnífica temporada que ha fet amb el Barça. Ara la seva carrera internacional es veu frenada en el moment més inoportú. S’acosten dies de tristesa per al jugador.
El mitjapunta andalús ja va disputar l’última Eurocopa del 2024 a Alemanya amb la selecció espanyola, tot i que tan sols hi va participar en 28 minuts, en l’intranscendent partit contra Albània. Després va anar als Jocs Olímpics de París, on es va proclamar campió amb un paper protagonista: va ser el millor del torneig amb sis gols, dos d’ells a la final contra França (3-5) al Parc dels Prínceps. Es va penjar llavors la medalla d’or. Ara li ha caigut la medalla de la desgràcia.
Lesions a les bandes
La baixa de Fermín suposa un contratemps destacat per a Luis de la Fuente. Tot i que no va tenir un paper nuclear en la fase de classificació per al Mundial, comptava amb ell en vista del bon estat de forma que ha mostrat en el tram final de la temporada. Les posicions dels extrems acumulen lesionats o jugadors en procés de recuperació, i per això la importància que cobrava el jugador blaugrana.
Lamine Yamal i Nico Williams estan en procés de segellar les seves respectives lesions musculars. Ander Barrenetxea, de la Reial Societat, ja ha quedat descartat després de lesionar-se contra l’Espanyol. Víctor Muñoz, el coet de l’Osasuna, té opcions d’entrar a la llista, tot i que pateix una lesió al soli que l’obliga a reposar. A Mikel Merino, tot i que no juga a la banda, no se l’espera fins que no hagi començat el Mundial. El que és segur és que De la Fuente haurà de refer la convocatòria.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà