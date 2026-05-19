S'ajorna el play-off a l'OK Lliga del Lloret
La RFEP continua estudiant la denúncia per alineació indeguda que va presentar el club lloretenc
El Lloret, de moment, no disputarà el play-off d'ascens a l'OK Lliga. Ni el Lloret ni ningú, vaja. La RFEP ha emès un comunicat en què ha anunciat que les eliminatòries se suspenen cautelarment. El motiu no és cap altre que la denúncia que va presentar el club lloretenc per alineació indeguda del Mataró, que el va guanyar el cap de setmana, frustrant d'aquesta manera les seves opcions d'ascens directe.
S'espera que el Comitè de Competició, un cop hagi estudiat el cas i tingui un veredicte, es pronunciï aviat. Les opcions d'ascens, doncs, continuen ben obertes.
Subscriu-te per seguir llegint
- La família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal
- «Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»
- Alerta vermella per pluja: Sant Feliu de Guíxols acumula 100 litres i Castell d’Aro supera els 50 litres
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- La derrama que pot arribar als 40.000 euros: els ascensors entren en una nova etapa d’inspeccions
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà