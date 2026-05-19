World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026
Viu la World Climbing Series d’Alcobendas sense complicacions: accessos, transport i allotjament
La competició internacional d’escalada comptarà amb diferents opcions de mobilitat i allotjament per facilitar l’arribada del públic durant els quatre dies d’esdeveniment
La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 convertirà Alcobendas en un dels grans punts de trobada de l’escalada internacional del 28 al 31 de maig. El recinte estarà ubicat en una zona envoltada d’hotels, serveis i espais de restauració, facilitant l’assistència del públic durant els quatre dies de competició.
Durant quatre dies, l’esplanada del poliesportiu José Caballero reunirà alguns dels millors escaladors del món en bloc i velocitat. Per arribar a l’esdeveniment, el públic comptarà amb diverses connexions de transport públic pròximes al recinte, com la línia 159 d’autobús, situada a pocs minuts a peu, a més d’altres línies amb parada pròxima com la 156, 827 o 828.
També serà possible accedir-hi mitjançant Metro, a través de l’estació Marquès de la Valdavia (Línia 10), o utilitzant Rodalies Renfe des d’estacions pròximes com Valdelasfuentes o Alcobendas-San Sebastián de los Reyes.
Per als qui arribin des de fora de Madrid, les estacions de l’AVE més pròximes seran Madrid-Chamartín Clara Campoamor i Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes. A més, l’Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas es troba a uns deu minuts amb cotxe del recinte
La zona també compta amb diferents opcions d’allotjament situades a pocs minuts de l’esdeveniment, amb hotels repartits entre Alcobendas i San Sebastián de los Reyes.
- La família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal
- «Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»
- Alerta vermella per pluja: Sant Feliu de Guíxols acumula 100 litres i Castell d’Aro supera els 50 litres
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- La derrama que pot arribar als 40.000 euros: els ascensors entren en una nova etapa d’inspeccions
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà