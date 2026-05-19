Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Marrecs de Saltimmigració Gironasenglar CadaquésShakiranou bar germans RocaRoberto Íñiguezclassificació primera divisió
instagramlinkedin

World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026

Viu la World Climbing Series d’Alcobendas sense complicacions: accessos, transport i allotjament

La competició internacional d’escalada comptarà amb diferents opcions de mobilitat i allotjament per facilitar l’arribada del públic durant els quatre dies d’esdeveniment

La Fun Zone comptarà amb tots els serveis

La Fun Zone comptarà amb tots els serveis

La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 convertirà Alcobendas en un dels grans punts de trobada de l’escalada internacional del 28 al 31 de maig. El recinte estarà ubicat en una zona envoltada d’hotels, serveis i espais de restauració, facilitant l’assistència del públic durant els quatre dies de competició.

Contenido interactivo de la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026.

Durant quatre dies, l’esplanada del poliesportiu José Caballero reunirà alguns dels millors escaladors del món en bloc i velocitat. Per arribar a l’esdeveniment, el públic comptarà amb diverses connexions de transport públic pròximes al recinte, com la línia 159 d’autobús, situada a pocs minuts a peu, a més d’altres línies amb parada pròxima com la 156, 827 o 828.

També serà possible accedir-hi mitjançant Metro, a través de l’estació Marquès de la Valdavia (Línia 10), o utilitzant Rodalies Renfe des d’estacions pròximes com Valdelasfuentes o Alcobendas-San Sebastián de los Reyes.

Per als qui arribin des de fora de Madrid, les estacions de l’AVE més pròximes seran Madrid-Chamartín Clara Campoamor i Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes. A més, l’Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas es troba a uns deu minuts amb cotxe del recinte

La zona també compta amb diferents opcions d’allotjament situades a pocs minuts de l’esdeveniment, amb hotels repartits entre Alcobendas i San Sebastián de los Reyes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents