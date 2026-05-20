Courtois serà el líder del vestidor amb Mourinho
El tècnic portuguès ja ha parlat amb el porter belga mentre espera que Riquelme es decideixi i acabi la Lliga perquè el seu fitxatge sigui públic.
Fermín de la Calle
L’escenari del Reial Madrid és ple d’incertesa. D’una banda, s’espera la confirmació del fitxatge de José Mourinho, que ja té pactada la seva arribada al Santiago Bernabéu per a les dues pròximes temporades. Un acord que s’ha tancat a Lisboa i que, no obstant, no serà oficial fins que es resolguin dues variables que encara apareixen en l’equació del Florentino Pérez candidat a la presidència.
En primer terme, l’encara president tenia previst comunicar el fitxatge de Mourinho a l’inici de la setmana vinent, una vegada es donés per finalitzada la temporada present i amb ella la marxa d’Álvaro Arbeloa de la banqueta blanca. Però Pérez haurà d’esperar uns dies per resoldre una altra variable amb què no comptava al principi. I no és cap altra que la possible candidatura de l’empresari alacantí Enrique Riquelme.
Un lateral i dos centrals
Si es presenta, cosa que ha de fer abans de dissabte, es convocaran les eleccions en una data no superior a 15 dies. I això demorarà encara més la confirmació del fitxatge de Mourinho, perquè caldria esperar que les urnes, com és més que previsible, confirmessin Florentino com a president per completar un altre mandat fins al 2030. Així que el lusità haurà d’esperar fins al 8 de juny, com a molt tard, si Pérez no convoca el cap de setmana previ aquests comicis.
No obstant, Mourinho ja treballa en la confecció de la plantilla del Madrid per a la temporada que ve. I la primera decisió que ha de prendre és designar qui serà el seu referent, el mascle alfa de l’equip. I mentre mig món discuteix si el líder és Vinícius o Mbappé, Mourinho ha elegit un altre jugador com el seu líder: Thibaut Courtois.
El lusità, segons ha pogut saber El Periódico de Catalunya, ja ha contactat amb el porter belga per conèixer la seva situació en el club i la seva visió dels esdeveniments que es produiran en les pròximes setmanes. Mourinho també ha posat la seva mirada en la defensa: ha donat ordre de buscar en el mercat un lateral dret i dos centrals.
