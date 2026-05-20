Les jugadores del Barça es conjuren per triomfar a Oslo
L’equip blaugrana disputarà aquest dissabte contra l’Olympique de Lió la setena final de la Champions en vuit anys, la sisena consecutiva.
Laia Bonals
El vestidor del Barça està tranquil. Mirar a Oslo i pensar en dissabte fa que es despertin alguns nervis, però res més enllà del que ja s’ha viscut en altres ocasions. Budapest, Göteborg, Torí, Eindhoven, Bilbao, Lisboa i ara Oslo. A la capital noruega, les blaugranes volen guanyar la quarta corona europea, però al davant tindran el totpoderós Olympique de Lió. Ni contra el rival més incòmode aquest equip s’inquieta. No per desmerèixer l’adversari, sinó des de la calma absoluta que dona la feina feta.
"Volem més, volem millorar la nostra versió cada any, i això és el que fa que el nostre equip sigui diferent dels altres independentment de si ens consideren favorites o no", explica Vicky López. Això sí, la il·lusió generalitzada no pertorba la sensació de calma que impera al vestidor. "He notat normalitat. Totes transmetem normalitat. Però penso que una per dins sí que sap que és una setmana especial. Jo m’he aixecat amb el somriure que aquesta setmana juguem una final de la Champions", afegeix.
Un enemic conegut
La maduresa d’aquest equip és evident. La manera de parlar i d’afrontar la setmana més important de la temporada ha evolucionat amb els anys. També ho han fet les jugadores. D’aquell equip al qual li tremolaven una mica les cames en la seva primera final de la Champions a Budapest només en queden escletxes. "Abans es jugava per intentar arribar a semifinals; ara s’entrena i es competeix per arribar a la final i guanyar, que és l’objectiu principal", diu Cata Coll.
La portera és conscient del partit que les espera. Un Olympique letal a la contra pel seu potencial ofensiu, però també capaç de mantenir la pilota quan cal. "Si som campiones, m’exposo al que faci falta. Tant de bo no passi, que guanyem bé i ho puguem celebrar una mica abans, però, si passa, allí estaré", assenyala.
Són set finals en els últims vuit anys. Oslo serà la sisena final consecutiva de la Champions per a un vestidor que vol continuar fent història. "Al final va ser aquí, ens coneix, i nosaltres també el coneixem a ell", va destacar Pina sobre Jonatan Giráldez.
"Crec que aquest coneixement mutu és un plus, però tampoc s’hi ha de donar més voltes. Serà un partit bonic. És un gran entrenador i segur que ens costarà. Elles han fet molt bona temporada, nosaltres també. Ara mateix continuen sent les reines d’Europa, així que crec que seran un os dur per a nosaltres", afegeix la davantera.
Subscriu-te per seguir llegint
- La família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal
- «Tinc el virus de la trempera, i fins avui m’ha respectat»
- Alerta vermella per pluja: Sant Feliu de Guíxols acumula 100 litres i Castell d’Aro supera els 50 litres
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- La derrama que pot arribar als 40.000 euros: els ascensors entren en una nova etapa d’inspeccions
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- Efímer, el projecte gastronòmic a quatre mans que fa poble a Llançà