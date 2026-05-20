El quart intent d’ascens del Girona a l’OK Lliga
L’equip dirigit per Albert Bou, que ha acabat tercer la fase regular del campionat, s’enfronta al Caldes en les semifinals del play-off
Any rere any, quan arriba el mes de maig, hi ha una data en el calendari que cal guardar. I no ens referim a la visita obligatòria que tot amant de la ciutat de Girona ha de fer per Temps de Flors, que també. Es tracta de la presència del Girona d’hoquei femení en un play-off per l’ascens a la màxima categoria. El que comença divendres contra el Caldes (21 hores, pavelló de Palau) és el quart consecutiu per a les jugadores d’Albert Bou. «Des que vam baixar de l’OK Lliga hi hem sigut sempre. El primer any, vam arribar a quarts; el segon, a semifinals; i el tercer, el passat, a la final. A veure aquest...», explica el tècnic gironí. «Estem molt contents per tornar-ho a viure. Aquesta temporada hem fet els millors registres d’aquest cicle, tant ofensivament com defensivament. Diu molt de l’estabilitat i la maduresa de la plantilla, i de la integració dels fitxatges que han anat aterrant».
Les gironines han acabat el curs en tercer lloc i s’enfrontaran al cinquè classificat en una sèrie al millor de tres partits que tindrà continuïtat el dissabte 30 i, en cas de ser necessari un tercer duel, aquest es jugaria l’endemà altra vegada a Palau. L’altra eliminatòria de semifinals serà entre el Mataró, primer a la Lliga, i el Vilafranca, que ha tancat la taula en el setè lloc. «Sabem que tenim equip per estar en el play-off, som nosaltres qui ens posem la pressió per formar part dels encreuaments. Perquè creiem que som un equip fet per això. Ara, el primer objectiu és plantar-nos a la final», destaca Bou.
En duels d’aquesta exigència, «s’iguala tot, perquè són d’alta intensitat. Qualsevol detall, qualsevol error, et pot afavorir o perjudicar. Però arribem en un bon moment i volem gaudir-ho. Nosaltres tenim moltes ganes de jugar aquesta mena de partits i no considero que el fet d’haver-nos quedat a les portes de l’elit en el passat ens pugui pesar negativament. És veritat que tot el que ha passat anteriorment s’acumula a la motxilla, però arribats a aquest punt comencem de zero», verbalitza l’entrenador d’un Girona que ha evolucionat en línia ascendent en les darreres temporades. «La plantilla llegeix millor les situacions de partit, ara. Abans, si el rival s’avançava en el marcador, ens llançàvem a l’atac com una gallina sense cap. A còpia d’experiències, hem adquirit molta més paciència. Però no volem que ens passi, perquè mai no són escenaris fàcils. Tenint en compte que la tensió es multiplica per deu respecte a un partit de Lliga normal, se’ns generaria una incomoditat, veure’ns per darrere».
Crida a l’afició
Anna Gràcia, amb 22 dianes, i Mireia Arranz, amb 20, sobresurten en l’apartat ofensiu. «Com he dit, els números són els millors. Marquem més, les porteres continuen aturant moltíssim i la defensa posa tot de la seva part», resumeix Bou, que, a diferència de la temporada passada, té tota la plantilla a disposició. L'entrenador finalitza amb una crida a l’afició. «Sabem el que hem de fer, així que a treballar de valent i a intentar-ho. Esperem que vingui moltíssima gent al pavelló, que tot aquell que se senti de Girona s’apropi a posar el seu gra de sorra».
