Albert Carbó: el peraladenc que hi ha darrere l'èxit de l'Aston Villa a l'Europa League
L'exentrenador del Peralada i l'Olot, entre d'altres, és un dels homes de confiança d'Unai Emery des que es va incorporar al seu cos tècnic l'any 2023
A Birmingham, coincideix amb Rodri, exjugador del Palamós i Peralada, que treballa amb ell al departament de millora individual dels futbolistes 'Villans'
Albert Carbó (Peralada, 1990) fa anys que treballa per viure moments com els de dimecres passat. Ja quan es va fer càrrec de la coordinació del futbol-11 del Figueres el maig de 2018 i un any després aconseguia l’ascens a Preferent amb el juvenil B del club blanc-i-blau somiava en triomfar a les banquetes del futbol professional. L’edat, per al jove entrenador de 35 anys, mai ha estat un problema com així va demostrar fent-se càrrec de la banqueta del Peralada a Tercera Divisió la temporada 2019-20 o de l’Olot la 2021-22. La seva feina incansable va fer que l’any 2023 el seu camí es trobés amb el d’Unai Emery. El guipuscoà va incorporar-lo al seu cos tècnic i, des que va firmar per l’Aston Villa i es va traslladar a Birmingham, ha fet un pas endavant a la seva trajectòria amb experiència a la Premier League, considerada per a molts la millor lliga del món.
Durant aquests tres anys amb Emery, va tenir un impàs per fer-se càrrec del Real Unión, club propietat de la família Emery, a Primera RFEF, cosa que demostra que és un dels homes de confiança del tècnic guipuscoà. La connexió entre Carbó i Emery, però, es va produir gràcies a Antonio Rodríguez, Rodri. L’exjugador santfeliuenc del Palamós i Peralada i segon entrenador de Raül Agné durant l’etapa al Girona va conèixer el peraladenc quan dirigia les categories inferiors del club xampanyer -després de penjar les botes a l’Olot, Rodri es va instal·lar a Vilabertran- i de seguida li va fer de mentor.
Després que Rodri entrés al cos tècnic d’Emery el curs 2021-22 al Vila-real i dues temporades més tard l’acompanyés a Anglaterra per dirigir l’Aston Villa, on treballa al departament de millora individual dels futbolistes ‘Villans’, el de Sant Feliu de Llobregat, i gironí d’adopció, va fer de pont perquè Carbó s’hi afegís el 2023.
Dimecres passat, l’Aston Villa es va proclamar campió de l’Europa League (0-3) després de guanyar el Friburg a la final d'Istanbul amb els gols de Tielemans, Buendía i Rogers. L’equip de Birmingham va tornar a aixecar un títol europeu 44 anys després de l’última vegada -enrere quedava la Copa d’Europa de 1982- i va culminar amb èxit la feina que va iniciar Emery la temporada 2022-23. L’entrenador guipuscoà va reforçar, a més a més, el llegendari idil·li que té amb la competició, la qual ha guanyat fins a cinc vegades amb el Sevilla (3), el Vila-real i ara l’Aston Villa. Aquesta vegada, però, al darrere hi ha també l’empremta de Carbó i Rodri.
«L’ambició del club és molt important. Dona sentit al procés i com hem aconseguit aquest títol. Com ens hem fet més fort. El meu somni era jugar a Europa, guanyar. Ho hem aconseguit, l’experiència que estem tenint és molt important per ser millors», va comentar Emery després de la final a Istanbul, compartint, segurament, somni amb Carbó. El guipuscoà va afegir: «L’any que ve jugarem la Champions i és un gran repte. Som els reis tots junts, tinc la meva responsabilitat, però no puc dir que sigui jo el protagonista».
