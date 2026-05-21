Enrique Riquelme comunica a la junta electoral del Real Madrid que presentarà la seva candidatura
El president de l’energètica Cox té de termini fins dissabte per decidir si planta batalla a Florentino Pérez o es retira del procés
Sergio R. Viñas
Enrique Riquelme ha notificat aquest dijous a la junta electoral del Real Madrid que presentarà la seva candidatura a la presidència del club. Fonts de l’equip de l’empresari alacantí han confirmat a El Periódico de Catalunya la realització d’aquest tràmit, que li dona 48 hores més de termini per prendre la decisió definitiva sobre si planta batalla a les urnes a Florentino Pérez o es retira de la carrera electoral.
En el seu escrit a la junta electoral, al qual ha tingut accés aquest diari, l’empresari explica que té “com a objectiu presentar un projecte per al Real Madrid del futur, il·lusionant per a tots els madridistes i especialment centrat a tornar a posar els socis com a protagonistes d’un nou cicle, garantint que sempre seran els únics i autèntics propietaris del millor club de futbol del món”.
Dissabte és el dia límit
La normativa dels comicis del club blanc recull que “els candidats que vulguin presentar la seva candidatura hauran de notificar-ho a la pròpia junta electoral amb 48 hores d’antelació”. És a dir, tot i que el termini de presentació de llistes acaba aquest dissabte, els interessats havien d’enviar aquesta notificació formal com a molt tard aquest dijous. I això és el que ha fet Riquelme.
El president del Grup Cox ha anat verbalitzant en diverses compareixences públiques al llarg d’aquesta setmana la seva decisió d’esgotar els terminis que marquen els estatuts del Real Madrid abans de prendre una decisió ferma. Els seus dubtes, segons ha explicat, tenen a veure sobretot amb la capacitat d’armar un projecte “il·lusionant” i “amb sentit” en els pocs 10 dies que ha tingut de marge des que Florentino Pérez va convocar les eleccions per sorpresa. L’abultat aval econòmic exigit, uns 190 milions d’euros, no és un problema, com s’ha encarregat de puntualitzar cada vegada que li han preguntat.
“Ve la privatització”
Tot i que persisteix el dubte, la sensació en l’entorn del Real Madrid és que finalment farà el pas i es presentarà a les eleccions, tot i que a priori sembli tenir poques opcions de victòria. Ho reforcen certs missatges dels últims dies, propis d’algú que està en campanya. “Poden ser les últimes eleccions del Real Madrid perquè ve la privatització, o això és el que s’anuncia”, va dir dimecres en referència al projecte de Florentino Pérez, que fa mesos que està aparcat en un calaix, de donar entrada a inversors externs.
El seu escrit a la junta electoral incideix de manera indirecta en aquesta idea de garantir que els socis “seran els únics i autèntics propietaris” del Real Madrid. Mentrestant, es dona per descomptat que Florentino Pérez ja ha completat aquest tràmit, tot i que ni ell ni el club han fet cap comunicació formal des de la convocatòria del procés electoral.
