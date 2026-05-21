L’Olot renova Roger Vidal i Marc Rovirola, un tàndem perfecte
Després de confirmar la permanència, el tècnic viurà la seva tercera temporada
Tots els camins portaven a la renovació del tàndem d’entrenadors de l’Olot, que va segellar la permanència a la Segona RFEF en l’última jornada. La continuïtat de Roger Vidal i Marc Rovirola va ser anunciada de manera oficial, amb la qual cosa el tècnic nascut a Castellfollit de la Roca viurà la seva tercera temporada a l’entitat. «Estic content per continuar creixent de la mà amb l’Olot. És el club en el qual crec que hi ha l’entorn idoni per créixer i estic molt feliç. Ens hem sentit molt còmodes aquesta temporada, tenim marge de millora i treballarem perquè així sigui», va comentar Vidal, en unes declaracions emeses per l’entitat de La Garrotxa. Amb Vidal al comandament, l’Olot ja va salvar-se la temporada anterior. La seva mà dreta, Marc Rovirola, el continuarà acompanyant en aquesta aventura.
Vidal, un exjugador llegendari del club, amb gairebé 300 partits repartits en nou temporades, en què va aconseguir un munt d’ascensos des de Primera Regional fins a la Segona B, va aterrar al Municipal en un moment crític a finals de gener del 2025, després de la destitució de Pedro Dólera, del qual era el seu segon entrenador. Ja tenia experiència a les banquetes: havia passat pel mateix juvenil de l’Olot, al qual va ascendir a Lliga Nacional, i també pel Banyoles i el Figueres. Vidal va tenir l’habilitat de saber reconduir una situació que no era gens fàcil, i va lligar la primera de les dues salvacions de les quals pot presumir com a líder del primer equip.
Ara caldrà veure de quins jugadors disposarà per a la pròxima temporada, que, com totes, suposarà un nou repte per a un club amb una identitat molt marcada. Vidal i Rovirola encaixen perfectament amb l’ADN olotí: «Proximitat, compromís i coneixement. No hi ha ningú millor per a dur la batuta d’aquest nou projecte», va destacar l’Olot.
