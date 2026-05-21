El Lloret torna a l’OK Lliga cinc anys després
El Comitè de Competició dona la raó al club per la denúncia d’alineació indeguda
El Lloret acompanyarà al SHUM a l’OK Lliga la temporada vinent, ampliant a dos el nombre de representants gironins a l’elit de l’hoquei, després que el Comitè de Competició aprovés la denúncia del club lloretenc per alineació indeguda del Mataró en el seu enfrontament de l’última jornada. El partit, que va acabar 4-7, s’ha resolt amb un 10-0 als despatxos, amb la qual cosa l’equip dirigit per Manel Díez acaba segon a la taula. El Manlleu, que ara haurà de fer el play-off, ja ha anunciat que apel·larà.
