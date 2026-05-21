Moncho Fernández arribarà als 500 partits a la lliga ACB diumenge contra el Bilbao
El tècnic del Girona, en el Top-15 del torneig, porta setze temporades a l'elit
Moncho Fernández va debutar com a entrenador a la lliga ACB l’11 d’octubre de 2009, en un Múrcia-Caja Laboral que va acabar en derrota (66-88). A l’equip basc hi jugava Fernando San Emeterio, que va fer 22 punts, avui director esportiu del Bàsquet Girona i l‘home que el va avalar com a solució d’emergència, el curs passat, per salvar un equip a la deriva que feia pinta de baixar. Aquest curs ha consolidat l’equip a l’ACB i, amb contracte per la temporada que ve, el repte és intentar arribar a Europa. Diumenge a Bilbao, en la penúltima jornada de la fase regular, Moncho arribarà al mig miler de partits a la lliga.
Entre aquell 11 d’octubre de 2009 i el proper 24 de maig de 2026 hauran passat gairebé disset anys. Temps suficient per al tècnic de Santiago de Compostel·la per haver-se consolidat com un dels principals referents de la categoria. Són setze temporades, 499 partits, 188 victòries i 311 derrotes, repartides en tres clubs: Múrcia, on l’aventura només va durar 11 partits, i va acabar rellevat per Edu Torres, un tècnic amb passat a Girona, el «seu» Obradoiro (13 temporades) i una i mitja a Fontajau. Dels 500 partits que celebrarà diumenge a Bilbao, 56 hauran estat dirigint el Bàsquet Girona.
Top 15
Moncho és el 15è entrenador amb més partits a la història de l’ACB, molt a prop de Joan Plaza (502, destituït del Saragossa) i de Jaume Ponsarnau (512), precisament el seu rival aquest cap de setmana. La llista la lideren dos històrics com Aíto García Reneses (1.111) i Pedro Martínez (1.091), curiosament, tots dos, també amb passat a Girona. El primer dirigint el club de Marc Gasol en el debut a l’ACB la campanya 2022/23; el segon, com a darrer entrenador de l’era Akasvayu (2007/08) abans de la desaparició del bàsquet d’elit masculí a la ciutat. I amb l’actual president, a les seves ordres, com a jugador.
San Emeterio: «Moncho és pura passió, pura energia»
Fernando San Emeterio, director esportiu del Bàsquet Girona, va confiar en Moncho Fernández la temporada passada, quan l’equip era últim, enfonsat a la classificació de l’ACB amb només dos triomfs. Després d’un lamentable 81-98 a casa contra el Corunya, el club va destituir Fotis Katsikaris i va fitxar el tècnic gallec, que debutava a Lugo el 21 de desembre de l’any passat. Moncho va reanimar un vestidor a la deriva i va aconseguir salvar la categoria, fins i tot, abans de l’última jornada. Tenia un any més de contracte, que se li va renovar el setembre passat, abans de començar aquest curs, fins el 2027.
«Estem supercontents que arribi als 500 partits, i més per poder-los celebrar amb el Bàsquet Girona, on estem segurs que en complirà molts més», va dir San Emeterio ahir a aquest diari. També el va definir ben gràficament: «Moncho és pura passió, pura energia, té la capacitat de contagiar això a tots els seus equips. Li encanta el bàsquet i entrenar i això es transmet. Imprimeix els equips amb la seva característica principal: l’esforç innegociable, la connexió entre els jugadors, ajudant-se en cada acció, per damunt dels resultats». També va afegir que «genera química entre l’staff i els jugadors, els omple de positivisme, fa que la gent treballi a gust i contenta. Això és vital, és una senya d’identitat seva».
La rellevància històrica de Girona a la lliga és evident. Només fent un cop d’ull al rànquing dels 15 entrenadors amb més partits. D’aquests, cinc tenen passat a la banqueta a Fontajau, Aíto, Pedro Martínez, Dusko Ivanovic, Alfred Julbe i Moncho. I encara un sisè, Pablo Laso, ho va fer com a jugador. Dels divuit entrenadors que dirigeixen equips ACB avui, Moncho és el sisè amb més partits. El superen Martínez (València), Casimiro (Breogán), Vidorreta (Tenerife), Alonso (UCAM) i Ponsarnau (Bilbao). El tècnic del Girona, de 56 anys, té encara pista per recórrer.
Subscriu-te per seguir llegint
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
- Miguel Benito, advocat: «Per poder jubilar-te a Espanya només cal complir tres requisits; ell desconeixia el tercer»
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat ahir a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Cau amb patinet a Roses, pateix un fort cop al cap i a la cara i acaba a la Vall d’Hebron
- Roben una quinzena de mòbils durant un festival a Cassà de la Selva