Una cita màgica per al millor Garbí mai vist
L’equip disputa la fase final per a l’ascens a Primera Nacional al Garbí Arena, que acollirà un registre rècord de 1.200 espectadors
«Ha de ser la festa de l’Handbol Garbí. És una celebració per a tothom que forma part del club o està al seu voltant. I també del poble. Ha de ser així. Després, a la pista, els jugadors ja competiran. La plantilla sempre ha tingut aquesta intenció, la de plantar cara a qualsevol. Però això no impedeix que puguem gaudir de l’ambient que hi haurà. Ha de ser espectacular», diu Sergi Catarain, l’entrenador d’un Garbí que es jugarà l’ascens a Primera Nacional a partir d'avui i fins diumenge, al Garbí Arena.
Palafrugell al complet respira handbol, aquests dies, més enllà de totes les activitats que el club i els seus patrocinadors han protagonitzat per donar altaveu a la seva presència a tres jornades de competició que el poden elevar a un cel inèdit ple de felicitat. «La junta ha fet una feina increïble. El poble s’ha bolcat donant-nos suport: la gent en parla. Passeges pels comerços i veus banderes i bufandes penjades. Els clubs de la rodalia t’animen i et diuen que ho estem fent de conya», afegeix.
El rendiment de l’equip ha superat àmpliament les expectatives. En la primera fase de la Lliga Catalana, va quedar segon; en la fase pel títol, va repetir el segon lloc. Ara toca la fase d’ascens, en què avui s’enfronta al Red Solidaria Ribera (19.45 hores), demà al Dominicos Zaragoza (19.45 hores) i diumenge al Donibane Aukera (12.45 hores). Només pujarà el primer classificat. «La valoració del curs no pot ser millor. Cal tenir en compte que és el meu primer any a la banqueta, amb tot el que això comporta. He volgut implantar la meva manera d’entendre aquest esport i posar en pràctica un handbol ràpid, tàctic i que afavoreixi la presa de decisions del jugador, potenciant la millora individual i prioritzant el creixement col·lectiu. Però això necessita un temps i el sistema de competició no ens afavoria, a priori. Perquè el grup s’ha vist obligat a assimilar els nous conceptes a la vegada que tenia la necessitat d’aconseguir resultats. Així que vam estipular que l’objectiu inicial era salvar la categoria, amb la qual cosa això ha quedat més que assolit. Després, ens hem anat trobant que continuàvem rendint de meravella, obtenint grans registres lluny de casa, que això sempre és important, i que ens hem mogut en el grup de dalt fins al final».
Grades supletòries
Fa dos cursos, el Garbí també va disputar les fases d’ascens al Garbí Arena, però es va quedar a un pas d’ascendir. Aquella ocasió va ser molt especial per a una entitat que tracta l’esdeveniment com si fos el més important que faran a la vida. I potser és així. Fins i tot s’ha instal·lat una grada supletòria amb unes 200 cadires més (l’aforament total s’enfilarà als 1.200 espectadors) que seguirà la grada actual i baixarà fins a la pista. De fet, s’espera una presència tan elevada de gent que per controlar l’aforament, els partits del Garbí no seran de lliure accés, però sí que seran gratuïts pels socis, que podran entrar amb un acompanyant. L’entrada, per als no socis, és de quatre euros, «simbòlics, que ens ajuden a sufragar les moltíssimes despeses que tindrem», anuncien des de l’entitat. I a la plaça de davant del pavelló hi haurà una nova fanzone amb foodtrucks, barra de bar, i dj’s cada dia.
Catarain recorda que «no hi ha cap pressió més enllà de la qual es posi cadascú de nosaltres. El discurs és clar: fer-ho el màxim de bé possible, però sense cap obligació. Ara, tindrem un pavelló ple, amb 1.200 persones, que ja ho han viscut una vegada. Potser se’ns generen certs nervis, però en cap cas ho hem de traduir en angoixa». El focus dels palafrugellencs està en «el mateix equip. Dediquem cada dia a polir detalls. Portem 103 entrenaments i cada sessió té un repte, però el propòsit principal és el de ser una mica millors cada vegada. Som conscients que haurem de ser nosaltres mateixos, durant les fases. I que els equips als quals ens enfrontarem o són molt bons, o són boníssims».
En principi, «el que sobresurt és el Donibane, contra el qual ens enfrontarem diumenge en l’últim partit. La meva idea és arribar amb opcions i competir-lo. Ells podrien ser a Primera Nacional tranquil·lament, tenen un nivell físic bestial i unes qualitats individuals de molt desequilibri. Però el pla, com dic, és provocar que hi hagi un cara o creu quan ens trobem. I això implica que demà (per avui) haurem d’estar bé i que dissabte també haurem d’arribar en bones condicions. Per signar, tothom signaria acabar-nos-ho jugant diumenge, amb 1.200 persones al pavelló», valora el tècnic del Garbí, un Sergi Catarain que té clares les prioritats emocionals d’un cap de setmana que no deixarà indiferent. «És la festa del Garbí, sí. El més important és que serà molt bonic per a l’equip, per al club, i per a tot el poble. Viure-ho serà preciós».
