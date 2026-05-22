Iniesta inicia la seva etapa com a entrenador a Dubai
L'exfutbolista manxec debuta a la banqueta d'un club de la segona divisió àrab
Andrés Iniesta ha fet finalment el pas de ser entrenador i ho farà debutant al Gulf United dels Emirats. L’exfutbolista, que resideix actualment als Emirats Àrabs Units, iniciarà la seva carrera a les banquetes del club de segona divisió àrab.
L’exbarcelonista rellevarà així en el càrrec David Iglesias, també espanyol, i anterior tècnic del conjunt fundat el 2019 que actualment ocupa la desena posició de la classificació. L’equip va néixer primer com a acadèmia de formació i després va fer el salt al futbol professional dins de la piràmide de lligues dels Emirats Àrabs Units.
Dos ascensos consecutius
El club va guanyar notorietat perquè va aconseguir dos ascensos consecutius molt ràpid i va ser campió de la UAE Third Division el 2021-22 i campió de l’UAE Second Division el 2022-23. Amb això es va convertir en el primer club del futbol dels Emirats a aconseguir ascensos consecutius des de la tercera fins a la segona divisió professional en tan poc temps.
Iniesta, considerat un dels millors centrecampistes de la història del futbol i símbol de l’estil del FC Barcelona i de la generació daurada de la selecció espanyola iniciarà allà la seva nova etapa vital a la banqueta. Feia temps que el manxec es preparava per a aquest moment.
Després de posar fi a la seva carrera com a futbolista professional després de les seves etapes al Japó i els Emirats, Iniesta va començar a formar-se com a entrenador i a involucrar-se en diferents projectes vinculats al desenvolupament del futbol base i la gestió esportiva. La seva arribada al Gulf United encaixa a més amb la filosofia del club, molt enfocada en la formació de joves talents i en la construcció d’una identitat futbolística moderna i internacional.
