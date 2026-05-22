L’Escala presenta el Campionat d’Europa de la Classe Moth 2026, l’espectacle de la vela lleugera "voladora"
L’Ajuntament de l’Escala ha acollit avui la presentació oficial del Campionat d’Europa de la Classe International Moth 2026, que se celebrarà al Mar d’Empúries del 7 al 13 de juny, amb l’objectiu de situar l’Escala al centre del calendari internacional de la vela foiling.
A l’acte han intervingut Josep Bofill, alcalde de l’Escala; Narcís Carreras, president del Club Nàutic l’Escala; i Xavi López, director esportiu del Club Nàutic l’Escala, que han destacat la dimensió esportiva, el retorn territorial i el compromís ambiental d’un esdeveniment considerat un dels més innovadors de la vela lleugera actual.
La International Moth és una classe de vela lleugera d’alt rendiment, coneguda per la seva capacitat de “volar” sobre foils i per ser una de les disciplines més avançades tecnològicament del món de la vela.
Segons la International Moth Class Association, aquesta classe treballa en l’àmbit del foiling d’alta velocitat amb referències de top speeds de 40 nusos, és a dir, aprox. 74 km/h, una velocitat extraordinària per a una embarcació de vela lleugera.
Per la seva evolució tecnològica i cultura de la innovació, l’esdeveniment s’emmarca en un ecosistema esportiu que recorda —en esperit— el nivell d’exigència i desenvolupament de grans competicions com la Copa Amèrica.
A la presentació s’ha informat que el campionat reunirà a l’Escala 40 embarcacions. L’organització ha explicat que aquesta xifra és inferior a la prevista inicialment, i ho ha atribuït principalment a la inestabilitat internacional i a l’increment del cost del carburant, factors que han condicionat la mobilitat i la logística d’alguns equips.
Tot i això, el campionat comptarà amb participació de 3 continents, amb regatistes procedents d’Argentina, Austràlia, Estats Units i diversos països d’Europa, destacant especialment les flotes de França i Anglaterra, i s’ha superat les 30 embarcacions participants de l’edició anterior.
Calendari esportiu: entrenaments, classificatòries i finals
El programa del Campionat inclou verificacions els dies 7 i 8 de juny, entrenaments oficials i inauguració el dia 8, proves classificatòries els dies 9 i 10, i les finals els dies 11, 12 i 13 de juny.
La competició finalitzarà el 13 de juny, amb el lliurament de premis a les 18.00 h.
Un esdeveniment innovador i amb compromís ambiental
El Campionat d’Europa de la Classe Moth 2026 s’alinea amb criteris de sostenibilitat i amb els estàndards ambientals del Club.
Com a novetat destacada, l’organització utilitzarà balises elèctriques i automàtiques que permeten senyalitzar recorreguts sense fondejos tradicionals, reduint l’impacte sobre el fons marí. El club escalenc ja va aplicar aquesta tecnologia el 2024 en el Campionat del Món RS21, amb molt bon resultat en matèria operativa i ambiental.
A més, el club ha recordat que el campionat s’alinea amb el programa Clean Regattas i amb els sistemes de gestió ISO 14001 i ISO 9001.
Una regata oberta al públic: sortida al mar per seguir la competició.
Amb voluntat de fer arribar l’espectacle del foiling a la ciutadania, l’organització ha anunciat que el 13 de juny (últim dia de competició) es convidarà a 100 persones a seguir la regata des del mar, en una embarcació habilitada per gaudir de la competició entre 13.00 i 15.00 h.
L’activitat serà gratuïta, amb places limitades, i les reserves es gestionaran a través del web oficial de l’esdeveniment.
Esportistes destacats i presència local
En l’àmbit esportiu, la presentació ha posat en valor que hi participaran regatistes d’alt nivell internacional, amb presència de navegants vinculats al territori.
Entre els noms locals, s’ha destacat Marc Verdaguer, regatista del Club Nàutic l’Escala amb trajectòria consolidada a la classe Moth (incloent resultats rellevants com un subcampionat d’Espanya).
També s’ha mencionat Gerard Marín, regatista local amb un palmarès destacat en classes olímpiques com l’Europe, on va ser campió del món, i vinculat a la promoció d’iniciatives esportives al Club.
