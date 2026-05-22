Laporta: "Florentino utilitza Negreira com a cortina de fum perquè fa dos anys que no guanyen res"
El president del Barça atribueix les paraules de Florentino Pérez a una estratègia per "encendre el ventilador de les misèries" contra el club català
Joan Domènech
Al seu dia Rafa Yuste, president en funcions del Barça, va qualificar de «patètiques» les declaracions de Florentino Pérez en la roda de premsa en la qual va atacar el club blaugrana i anunciava la convocatòria d’eleccions. Ara el president electe Joan Laporta no ha perdut l’oportunitat de respondre al seu col·lega.
«Tot el que va dir respecte al cas Negreira són falsedats, i ho fa per estendre una cortina de fum i desviar l’atenció que fa dos anys que no guanyen res i s’ha de justificar. I entén que la millor manera és encendre el ventilador de les misèries contra el Barça», va dir Laporta, que per la seva banda va utilitzar el terme d’«esperpèntica» per definir aquella intervenció del 12 de maig de Florentino ja històrica.
El que va dir del cas Negreira, més enllà que el Madrid va voler personar-se en el sumari i per això es trenquessin les relacions, és que l’equip blanc, durant el seu mandat, havia guanyat set Champions i set Lligues, i en podia haver guanyat «set més, perquè ens han robat». Va afegir el constructor madrileny que al seu equip també li havien pispat 18 punts a la present Lliga. Una quantitat que, efectivament, hauria permès aconseguir el títol. El Barça només el va avantatjar en 14 després del clàssic.
«Aquí ja ens coneixem tots», va afegir Laporta, considerant fins i tot previsible la reacció de Florentino Pérez per sortir al pas dels èxits del Barça, «deixant anar falsedats i coses que són incertes» per alimentar, al mateix temps «una televisió que no tindria sentit» sense l’argumentari del president del Madrid.
Laporta va voler ressaltar les diferències respecte al Madrid en positiu, remarcant l’estat de felicitat que viu el Barça, campió en aquells dos anys en blanc del Madrid. El conjunt blaugrana també ha obtingut dues Supercopes i una Copa sota el mandat de Hansi Flick.
El president blaugrana no s’imaginava que el bagatge triomfal fos aquest. «Volíem que sortís així de bé i ha sortit una mica millor del que esperàvem», va confessar recordant que «també ens va passar així amb Pep Guardiola». Els dos exitosos tècnics comparteixen la seva destresa en la direcció de l’equip i l’existència d’una plantilla d’esperit col·lectiu molt sòlid.
