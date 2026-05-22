L'Spar Girona fitxa Iyana Martín, la perla del Perfumerías Avenida
La base asturiana firma per a les pròximes dues temporades
Iyana Martín és, des d'aquest matí, nova jugadora de l'Spar Girona per a les pròximes dues temporades. La base asturiana, de 20 anys i 1,76 metres, s'ha convertit en el primer fitxatge del curs 2026-27, que es preveu d'allò més il·lusionant amb la seva incorporació. La jugadora, que fa poc es va acomiadar del Perfumerías Avenida després de finalitzar contracte, és una de les perles del bàsquet espanyol i a l'equip de Salamanca es va consolidar com una de les més determinants a la Lliga Femenina Endesa.
Aquesta temporada, Martín, que es va formar al programa del Segle XXI, ha destacat a la competició domèstica amb 14,3 punts, 4,6 assistències i una valoració mitjana de 13,8 punts per partit, números que l'han dut a ser escollida MVP nacional de la lliga, jugadora del cinc ideal i una de les tres finalistes al guardó d'MVP absoluta que es va endur Mariam Coulibaly -la pivot de Mali té molts números de marxar de l'Spar Girona perquè compta amb ofertes superiors-.
També té experiència a l'Eurolliga, on va debutar-hi la temporada 2024-25 i va guanyar el premi a la Jugadora Jove de l'Any. Aquest curs, ha disputat l'Eurocup amb el Perfumerías Avenida i ha ajudat al seu ja exequip amb 12,5 punts per partit.
El seu talent no ha passat desapercebut als Estats Units i ha estat seleccionada en la setena posició del Draft de la WNBA per les Portland Fire.
A més a més, s'ha fet un lloc a la selecció espanyola absoluta, formant part d'una generació d'or en les categories inferiors juntament amb Awa Fam (València Basket). En el seu palmarès, a part de la medalla de plata a l'Eurobasket 2025, destaquen dos subcampionats del món U17 el 2022 i U19 el 2023.
La valoració de Pere Puig
"Estem molt contents que Iyana Martín s'hagi decidit per la nostra proposta i jugui les dues properes temporades a Girona. Contents, perquè disposarem d'una base amb molt de futur, però que alhora és una de les millors jugadores joves d'Europa, que ens garanteix una bona organització de joc, punts, defensa, caràcter i lideratge", ha assegurat el director esportiu Pere Puig. Martín, que de ben segur continuarà creixent a les ordres de Roberto Íñiguez, ha firmat un contracte fins al 2028.
