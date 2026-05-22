Lydia Giomi (Ensino) és una de les opcions de l’Spar Girona pel pivot
El club, que fa oficial la marxa de Klara Holm, té a l’agenda aquesta nord-americana amb nacionalitat espanyola, filla d’un exjugador ACB
Renovat Roberto Íñiguez com a entrenador, i amb dues jugadores amb contracte (Quevedo i Merceron), ara comença la veritable feina de construcció de l’Spar Girona 2026/27. Ja s’ha explicat que hi haurà força canvis i que, més enllà d’intentar retenir Guerrero i Ainhoa López, la majoria de jugadores marxaran. Aquesta setmana ja es va oficialitzar l’adéu de Carter i ahir va tocar el torn a Klara Holm, que ho té fet amb l’ascendit Azulmarino de Mallorca.
A diferència d’altres anys, aquest estiu serà llarg a les oficines de Fontajau. L’escenari ha canviat, amb la irrupció del Project B i les condicions de les jugadores WNBA, i això fa que els equips s’hagi de reinventar. Pere Puig haurà de renovar la posició de pivot, per exemple. Lola Pendande se n’anirà i, probablement, també Mariam Coulibaly, l’MPV de la lliga, amb ofertes econòmiques superiors. Un dels noms que hi ha sobre la taula per suplir les baixes en aquesta posició és el de la nord-americana Lydia Giomi (Ensino), filla d’un exjugador ACB i de categories FEB, Mike Giomi, amb passat a Oviedo, CajaBilbao, CajaMadrid, Breogán, La Coruña, Alacant, Gijón i Tenerife. De fet Lydia va nèixer a San Cristóbal de La Laguna, tot i que posteriorment tota la seva formació va fer-la als EUA.
La pivot (1,98 metres, 28 anys), ha jugat les quatre últimes temporades a l’Ensino Lugo, club del qual se’n va acomiadar la setmana passada. Era una jugadora molt estimada, capitana, i un dels referents, acabant aquest curs amb un promig de 16,3 punts i 7,9 rebots . A Lugo hi ha jugat 130 partits. Abans havia arribat a la Lliga Femenina de la mà de l’Spar Gran Canària. Mitjans gallecs apuntaven amb motiu de la seva marxa que la propera temporada jugaria en un equip d’Eurolliga.
Formada a la Universitat d’Oregon, un dels factors que la pot fer una jugadora encara més interessant per a l’Spar és que ha acabat el procés de nacionalització espanyola, amb la qual cosa té el doble passaport.
A diferència d’altres temporades, en que el club, a aquestes alçades, ja tenia pràcticament tancada la plantilla de la temporada següent, aquest any la confecció anirà més lenta. La renovació de Roberto Íñiguez era el primer pas, clau, per començar a desencallar el dibuix de la nova plantilla, que estarà consensuat entre l’entrenador i la direcció esportiva. El club vol que la plantilla estigui a Girona per l’inici de la temporada, més tenint en compte que haurà de fer una prèvia per accedir a l’Eurolliga. Giomi reuneix un perfil que s’adaptaria al que busca el club.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- El crim masclista de Figueres eleva a tres els feminicidis a Catalunya aquest 2026
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- Carta d'una lectora: 'Probablement, el pitjor que ha passat mai a Girona en matèria de gestió municipal