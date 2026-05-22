Marc Mas renova i celebrarà set temporades jugant a l’Olot
Després d'anunciar la renovació a la banqueta, avui és el torn del golejador
L’Olot va per feina: després de publicar la renovació del tàndem d’entrenadors format per Roger Vidal i Marc Rovirola, el conjunt garrotxí va anunciar l’ampliació de contracte del golejador Marc Mas, que viurà el setè curs a La Garrotxa. «Estic molt content de poder seguir un any més en aquest projecte, tinc la mateixa il·lusió que el primer dia. Crec que estem fent passos endavant, ha de ser un any d’il·lusió i de passió. Em sento molt estimat i molt a gust, molt content de formar part un any més d’aquesta família», va dir el killer de 35 anys en declaracions emeses pel club. En total, Mas acumula 222 partits i 89 gols, entre les dues etapes viscudes a l’entitat, competint a Segona B, Segona RFEF i Tercera RFEF. També estan renovats Marc Fuentes i Martí Puigbert, que ho van acordar durant la lesió.
Subscriu-te per seguir llegint
- La combinació desitjada que salvaria el Girona i també l’Elx
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- Els Mossos investiguen una agressió sexual a una noia mentre corria per un camí de Fornells de la Selva
- El mapa més secret de Girona: aquests són els espais on alguns busquen cites sexuals a l’aire lliure
- Mor Maria Carme Ribas Mora, memòria de la Girona històrica
- Un xoc frontal entre dues furgonetes talla la variant de Girona
- Tiendas MGI obrirà a l'Espai Gironès la seva primera botiga a la província de Girona
- Dos ferits en un xoc múltiple a l'AP-7 a Sant Gregori