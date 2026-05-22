Marc Mas renova i celebrarà set temporades jugant a l’Olot

Jordi Bofill

L’Olot va per feina: després de publicar la renovació del tàndem d’entrenadors format per Roger Vidal i Marc Rovirola, el conjunt garrotxí va anunciar l’ampliació de contracte del golejador Marc Mas, que viurà el setè curs a La Garrotxa. «Estic molt content de poder seguir un any més en aquest projecte, tinc la mateixa il·lusió que el primer dia. Crec que estem fent passos endavant, ha de ser un any d’il·lusió i de passió. Em sento molt estimat i molt a gust, molt content de formar part un any més d’aquesta família», va dir el killer de 35 anys en declaracions emeses pel club. En total, Mas acumula 222 partits i 89 gols, entre les dues etapes viscudes a l’entitat, competint a Segona B, Segona RFEF i Tercera RFEF. També estan renovats Marc Fuentes i Martí Puigbert, que ho van acordar durant la lesió.

