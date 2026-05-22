Moncho vol celebrar els 500 fent el millor Bàsquet Girona de la història
El tècnic recorda abans de jugar diumenge a Bilbao que en joc hi ha superar les 13 victòries actuals i firmar un registre inèdit en aquests quatre anys a l'ACB
Moncho Fernández arriba diumenge a Bilbao al seu partit número 500 a la lliga ACB. Una xifra rodona, de molt pes, que el tècnic del Bàsquet Girona afronta amb orgull, però sense desviar el focus d’allò que realment l’ocupa: trencar una ratxa de tres derrotes seguides i recuperar les bones sensacions en el tram final de temporada.
«Quan arribes a aquests partits no és cosa d’un, és de molta gent. És una fita dels clubs que han confiat en tu, dels companys del cos tècnic que t’han ajudat i dels jugadors», explica l’entrenador gallec, que no amaga la satisfacció per assolir una marca tan rellevant. «El dolent és que anem fent anys. Han passat moltes coses a nivell esportiu, familiar i personal. Estic content d’arribar a aquesta xifra i que augmenti», ha afegit el tècnic, amb un punt d'humor. Moncho, però, no es marca cap sostre. L’any que ve farà 40 anys que és entrenador, des que va començar el 1987, però insisteix que viu la setmana «com una més» i que la feina es fa «de la mateixa manera».
Millorar en atac
El Bàsquet Girona arriba al duel de diumenge després de tres derrotes consecutives, contra UCAM Múrcia, Manresa i Breogan. Una mala dinàmica que no encén alarmes internes, però que deixa un regust amarg després d’haver tingut a tocar la possibilitat d’acostar-se a la zona europea. «No estem contents amb les derrotes, però hem de seguir en la línia de confiança», diu Moncho. El tècnic considera que l’equip competeix, sobretot al darrere, però que li falta encert en atac. «Vam estar bé en defensa, però no en atac a Lugo, com el dia del Manresa. Estic segur que la ficarem a dins», afirma.
Per a Moncho, el principal problema d’aquests últims partits és la manca de fluïdesa ofensiva i l’excés de pèrdues. «No hem tingut encert. L’esforç hi ha sigut. Sembla mentida, però vam deixar el Breogán per sota dels seus números. El problema és que no hem estat bé en l’encert a cistella i les pèrdues s’han disparat. Són terribles, el principal pecat d’un equip de bàsquet», analitza. Tot i això, el tècnic manté el discurs positiu: «Som fabricants d’il·lusió i tothom està il·lusionat. Quan arribi el temps de valoració ja en parlarem, però després de perdre tres partits seguits és normal que se’n parli, de les derrotes. Segur que amb confiança arribaran les cistelles».
L'última sortida
L’última sortida del curs no és gens senzilla. El Bilbao Basket està completant una temporada excel·lent, ve de guanyar la FIBA Europe Cup i encara lluita per entrar al play-off. «Està fent una temporada increïble, fa un bàsquet fantàstic i en defensa és un dels millors equips de la lliga», adverteix Moncho. El Girona, però, encara té un repte atractiu al davant: si guanya un partit més, firma la seva millor temporada a l’ACB en nombre de victòries (en sumaria 14 o 15). «El que espero és que vulguem fer la millor temporada ACB. Volem treure’ns la sensació que ha quedat després de perdre amb Manresa i Lugo», apunta.
L’equip prepara el partit amb normalitat, tot i que Karnik no ha pogut entrenar per una gastroenteritis que l’ha deixat al llit. La previsió, però, és que pugui arribar al duel. Més enllà de les molèsties puntuals i de la mala ratxa, Moncho defensa el camí fet pel seu equip. «Des del meu punt de vista hem fet una molt bona temporada, amb victòries que al març ja ens havien fet salvar la categoria. Però sempre volem més. Sempre dic que l’esport és avui i immediat, i avui hem perdut aquests partits», conclou. Diumenge, a Bilbao, té una nova oportunitat per girar la dinàmica en una tarda especial per a ell.
