El notari de Lloret Jordi Fugardo fa el cim de l'Everest
L'alpinista fa un pas més del repte Seven Summits i només li falta conquerir el mont Vinson (Canadà) per haver pujat als cims més grans de tots els continents
El notari de Lloret de Mar i alpinista Jordi J. Fugardo Pelliser ha conquerit l'Everest aquesta matinada. D'aquesta manera assoleix un repte més i és a les portes de completar el projecte conegut com a Seven Summits, el circuit format pels cims més alts de cada continent. Fugardo ha coronat el sostre del món, de 8.849 metres després de setmanes d'adaptació, i a l'espera de trobar una finestra de bon temps que ho permetés.
Jordi Fugardo ha pogut fer cim de l’Everest a les tres de la matinada, hora de Nepal (poc abans de mitjanit a Catalunya), i ha estat un dels primers de la jornada, per evitar el tap de gent a dalt. En total ha trigat 17 hores des del camp IV (va sortir a les 18h de Nepal) a cima i tornar al Camp IV. Feia bastant vent i la temperatura era de -40C•.
L’ascensió a l’Everest representa un pas determinant en una trajectòria muntanyenca que l’ha portat a alguns dels grans gegants del planeta. Fins ara, Fugardo ja havia assolit l’Aconcagua, a l’Amèrica del Sud; el Denali, a l’Amèrica del Nord; el Kilimanjaro, a l’Àfrica; el Mont Blanc i l’Elbrús, a Europa, i la Piràmide de Carstenz, també coneguda com a Puncak Jaya, a Oceania. Només li quedarà pendent el mont Vinson, a l’Antàrtida, que té previst intentar aquesta tardor.
