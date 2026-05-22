El Tribunal Català de l’Esport admet a tràmit el recurs de Marc Ciria sobre les eleccions del FC Barcelona
En cas de decidir al seu favor, el financer podria impugnar les eleccions, però al seu dia ja va avançar que no ho faria
Laporta i Font es queden sols; Marc Ciria, eliminat de la cursa electoral del Barça en el recompte de firmes
Albert Guasch
El Tribunal Català de l’Esport ha admès a tràmit el recurs que Marc Ciria, precandidat a les eleccions del FC Barcelona, va presentar al seu dia contra el procés que va permetre excloure’l de la cursa electoral. La junta electoral del club va anul·lar 598 dels 2.884 avals que va presentar i això va fer que es quedés a 90 firmes de passar el tall i competir contra Joan Laporta i Víctor Font.
El Tribunal Català de l’Esport disposa ara de vuit dies per resoldre el plet. La qüestió ha arribat a la seva taula després que els recursos de l’economista i financer davant la junta electoral del club i el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Futbol no prosperessin. Si el tribunal decidís a favor seu, Ciria podria reclamar la repetició de les eleccions que va guanyar Laporta, però ja va dir al seu dia, quan va anunciar els recursos, que no ho faria. Passi el que passi, no hi haurà impugnació.
Això sí, si el tribunal tampoc li donés la raó no va descartar portar el tema a la justícia ordinària. «No frenarem el procés electoral, no impugnarem les eleccions per respecte a la institució del Barça. Però protegirem aquests socis que han confiat en nosaltres», va afirmar.
Mètode de recompte arcaic
Ciria i el seu equip legal van mostrar la seva perplexitat sobre el mètode de recompte de les firmes necessàries per ser considerat candidat. «Les paperetes eren validades o invalidades per personal del club sense que després una junta electoral central en fes una revisió formal. No se’ns ha permès saber els motius de denegació de cada cas. No hi ha possibilitat d’al·legar, ni de verificar. El criteri era subjectiu en funció de la taula en què queia i de qui feia el cribratge», va explicar.
«Ens sentim indefensos», va assenyalar el financer. «No s’aguanta per enlloc que ens n’anul·lin el 21%. No crec que ho féssim tan malament», va rematar. Un 21% va ser un rècord històric de paperetes anul·lades. Els criteris per a l’anul·lació van ser variats: per pèrits cal·ligràfics, per falta de fotocòpia de DNI, per duplicat amb altres precandidatures, per DNI caducats o perquè el número de soci no concordava amb el real.
