L’anada passa factura al GEiEG, que perd a casa (62-66)
Les de Pau Fuster s'han quedat sense benzina davant el Lleó tot i haver-les posat contra les cordes al segon quart
Gerard Ullastre
Les grupistes, que havien de guanyar de 16 punts - com a mínim -, perden la tornada al Lluís Bach davant el Mipelletymas Lleó i cauen a les semifinals de l’ascens a Lliga Femenina Challenge (62-66).
Les de Pau Fuster han començat decidides a fer tot el possible per, almenys, guanyar el partit, però, de nou, se’ls ha tornat a acabar la benzina. Al segon quart el GEiEG ha posat la por al cos de les visitants col·locant-se a 4 punts d’igualar l’eliminatòria, però, a poc a poc, el Lleó ha anat imposant el seu guió de partit i han posat punt final a les aspiracions d’unes grupistes que s’han quedat a les portes de l’ascens.
Després del descans, tot feia baixada pel conjunt visitant, que ha posat el peu a l’accelerador per guanyar els segon partit de l’eliminatòria i inutilitzar les bones cistelles de Coma (15 punts), Melero (12 punts) i Fernández (12 punts).
