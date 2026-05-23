L'Handbol Garbí calca el resultat i puja a Primera Nacional (30-29)
Els de Palafrugell aconsegueixen un ascens històric a falta d'un partit
Gerard Ullastre
L'Handbol Garbí ha fet història aconseguint l'ascens a Primera Nacional després de guanyar el segon partit de la lligueta per la mínima davant el Saragossa Dominicos (30-29). Calcant el resultat del primer partit davant el Red Solidaria Ribera, els de Sergi Catarain completen una temporada històrica.
Tres partits eren els que havien de decidir si els de Palafrugell aconseguirien l'ascens, però el Garbí n'ha tingut prou amb dos per pujar matemàticament de categoria. Els de Sergi Catarain jugaran el tercer partit de la triologia, ja sense jugar-se res, demà contra el Donibane Aukera (12:45 hores).
