Pèls de punta en la rebuda al Girona a Montilivi

Milers d’aficionats blanc-i-vermells han donat suport a l’equip de Míchel abans de la final d’aquest vespre

L'afició durant l'arribada dels autobusos dels jugadors del Girona

Jordi Bofill

No és un dia més, el d’avui. És una data a vida o mort per al Girona, que ha rebut l’alè de la seva afició en la seva arribada a Montilivi, en què milers d’aficionats s’han congregat a l’esplanada de l’estadi com en les grans ocasions. Petards, bengales, càntics de suport, bufandes al vent i tots els amulets inimaginables han passejat davant les cares de Míchel, Stuani i companyia, que han correspost la presència de la seva gent, amb gestos de “sí que es pot”.

El Jovent Gironí encapçala l’ambient que es viu a Montilivi, en una jornada que no deixarà indiferent i en què els gironins necessiten la victòria per continuar a Primera.

D’altra banda, l’afició de l’Elx, escortada per diversos furgons policials, té el seu campant base al bar 1/2 camí, molt a prop de l’estadi. De moment, no cal lamentar cap incident entre les aficions, que amb prou feines han tingut contacte.

