El Begur colpeja primer a l’anada del Play-off d'ascens a Primera Catalana (1-3)
Begurencs i bellcairencs, prenen avantatge d’entre els equips gironins que intenten escalar de categoria en el futbol català
Gerard Ullastre
El Begur, que va guanyar ahir al Bescanó en l’anada de les semifinals del play-off d’ascens a Primera Catalana (1-3), i el Bellcaire 2012, que va tombar el Vallmoll a domicili en el primer combat per pujar a Segona Catalana (0-1), van ser els grans triomfadors entre els gironins que es juguen pujar de divisió. D’altra banda, les taules d’avui entre l’Arbúcies i el Porqueres en el primer duel per l’ascens a Primera fa que tot es decideixi la setmana que ve a casa dels del Pla de l’Estany (1-1).
De gran mèrit va ser el triomf del Begur, que va saber revertir el gol dels locals a l’inici del matx. Almendros va avançar el Bescanó al minut 4, però un segon temps amb un vendaval ofensiu espectacular dels visitants va capgirar el resultat. Un doblet de Rey i una diana de Coissac posen al Begur amb un peu i mig a la final de la promoció d’ascens a Primera.
En canvi, on encara està tot per decidir és a l’eliminatòria entre l’Arbúcies i el Porqueres. Els de la Selva han colpejat primer amb un gol de Cuadras quan només feia 4 minuts que la pilota estava en joc. Tanmateix, a la mitja hora de partit, El Idrissi ha empatat el matx, deixant l’eliminatòria oberta per la tornada, que es jugarà al camp del Porqueres.
Una categoria per sota, l’únic equip gironí que ha sortit victoriós de l’anada de la primera ronda dels Play-off d’ascens ha estat el Bellcaire 2012. Un gol de Resta a les acaballes de la primera meitat va ser suficient per tombar un Vallmoll que no va ser capaç d’arribar amb perill a la porteria rival a casa seva.
El Sils-La Selva i el Santjoanenc no van poder guanyar els seus partits a domicili en el primer partit de la lluita per l’ascens a Segona: els de la Garrotxa van empatar sense gols al Delta de l’Ebre contra el Jesús i Maria (0-0); i els silencs van esgarrapar unes taules al camp del Mas Pellicer (1-1). D’aquesta manera, malgrat que no els beneficiï el marcador, ambdós equips jugaran la tornada amb avantatge en tant que serà en terres gironines. Qui no ho farà serà el Camprodon, que va perdre al Ripollès davant el Vista Alegre en l’anada de la primera eliminatòria d'ascens a Segona (0-2).
Subscriu-te per seguir llegint
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Girona - Elx, en directe (1-1): El descens és una realitat
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- La brutal pallissa a un sensesostre a Girona genera consciència veïnal a Santa Eugènia
- Míchel no troba les paraules: 'He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- Detingut a la Rambla de Girona per ferir un home al coll amb un ganivet
- Llet Nostra canvia de president després de 10 anys: Josep Maria Campabadal substitueix Jordi Riembau