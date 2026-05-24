Amb Geben no n'hi ha prou: El Bàsquet Girona suma a Bilbao la quarta derrota consecutiva (86-80)
Els de Moncho Fernández arriben igualats als moments clau del partit, però un últim parcial de 22-13 els condemna.
El Bàsquet Girona va sumar la quarta derrota consecutiva en el partit 500 de Moncho Fernández a l'ACB. L'equip està acabant el curs malament i no va ser capaç d'aguantar el ritme del Bilbao, a qui Geben tot sol no va ser prou per posar fre. El màxim avantatge del partit van ser els 10 punts dels gironins en l'inici, però els locals van aixecar-los i, després d'un duel igualat amb un equip i l'altre alternant-se en el marcador, un parcial de 22-13 en l'últim quart va condemnar els gironins. Amb la derrota del Lleida davant l'Andorra, l'equip acabarà matemàticament en dotzè lloc a la lliga.
I això que la cosa havia començat bé. Geben, líder des de l’inici, va apuntar-se dues cistelles que, amb un triple d’Otis i dos de Susinkas, van posar el 3-13 al marcador. A partir d’aquí, però, un parcial de 22-10 fins a la fi del primer quart va permetre al Bilbao capgirar el marcador (25-23). Aleix Font, sobretot, i Pantzar van treure suc del bon moment dels locals, que en el segon quart no aconseguirien mantenir la dinàmica. Otis va treure caràcter amb un triple que posava els de Moncho Fernández per davant(25-26), però els locals només es quedarien a remolc durant uns segons. Petrasek va contrarestar els tres punts d’Otis i, tot i que Juan Fernández igualés (28-28) amb els seus primers punts des de la lesió, els de Jaume Ponsarnau van mantenir sempre l’avantatge en el marcador a còpia de tirs lliures i d’aprofitar les pèrdues del Bàsquet Girona (set en el segon quart), que seguia sense resoldre un dels grans problemes de la mala ratxa amb què arribava a Bilabo.
Si els gironins van mantenir-se vius va ser, en bona part, per Martinas Geben, imperial en el rebot ofensiu, però, abans, va ser Hildreth qui va revifar l’equip en dues grans accions individuals ballant sobre el parquet de Miribilla (34-32). Dels propers dotze punts del Bàsquet Girona, deu serien de Geben. El lituà va encarregar-se de marxar al descans ben vius (42-41) i va aparèixer de tres per negar el triple de Normantas en l’inici de la represa (45-44). Feia falta que apareguessin més jugadors. Otis va fer-ho aconseguint i encertant un parell de tirs lliures i Needham, fins llavors sec, tornant a posar el Girona per davant amb un triple i un 2+1 seguits per passar del 50-46 al 50-52.
Poc va durar, de nou, l’avantatge gironí. Hilliard va marcar-se un triple des de casa seva i, en l’acció següent, Normantas va pispar la pilota a Otis quan botava sent l’últim home i va ampliar el rèdit del Bilbao (55-52). Tot, en dotze segons. Pantzar va fer un pèl més de sang aprofitant una nova pèrdua, ara de Geben, però Vildoza i Maric van aparèixer per igualar el partit de nou (57-57). El Bilbao encara no havia llançat tirs lliures en el tercer quart, però Hilliard i Pantzar van aprofitar els primers que van tenir per tornar a posar-se al davant. Ara bé, el mitjó no parava de girar-se i el Girona va respondre amb cinc punts de Maric i dos de Needham (62-65). El nord-americà mantindria l’avantatge amb una cistella en l’últim segon del quart que va fer aixecar tota la banqueta del Bàsquet Girona. I ho faria, de nou, amb el triplàs de Geben que elevava a set punts l’avantatge (64-71).
Miribilla no va afluixar i els locals van reaccionar al cop a través del tir lliure fins a posar-se de nou al davant (72-71) gràcies a l’assistència de Pantzar a Hlinason. Ningú aconseguia deixar enrere el seu rival i es palpaven els nervis quan Moncho va frenar-ho amb un temps mort. Amb prou feines va haver-hi temps que Geben posés de nou el Girona al davant quan Ponsarnau va aturar-ho de nou. Pantzar, tot un dimoni, va reprendre el joc amb un triple que va preparar sense que ningú el pressionés. Ningú agafava el relleu de Geben, autor dels únics sis punts del Bàsquet Girona fins llavors en el darrer quart. Hildreth va provar de fer-ho anotant dos tirs lliures, però Hilliard, ple de confiança, va clavar un tros de triple des de la cantonada que va caure com una gerra d’aigua freda. El cop seria doble amb un segon triple del nord-americà després de fintar sobre un Pep Busquets apagat (83-75). Needham va donar esperança als de Moncho encertant de tres, i Hildreth va permetre creure-s’ho amb dos punts més (83-80) quan faltaven vint-i-vuit segons. Dos tirs lliures de Jaworski van deixar el Bàsquet Girona contra les cordes, i amb la pèrdua d’Otis, provant una passada arriscada cap a Needham que Normantas va interceptar, es van abaixar els braços. El 22-13 de l’últim quart va ser insuficient. Només Geben va aguantar l’embranzida bilbaïna.
1Q | 3:35 (13-17)
Tots dos equips entren en bonus i sumen des del tir lliure.
FINAL DEL PARTIT (86-80)
El Bàsquet Girona perd el quart partit consecutiu després d'un últim quart insuficient on només Geben aguanta l'embranzida bilbaïna.
4Q | 0:23 (85-80)
El Bàsquet Girona, contra les cordes després dels dos tirs lliures de Jaworski.
4Q | 0:28 (83-80)
Hildreth permet creure-hi!
4Q | 1:38 (83-78)
Needham dona esperança als de Moncho!
4Q | 1:55 (83-75)
Hilliard finta davant Pep Busquets i encerta un triple molt dolorós pel Girona.
4Q | 3:37 (80-75)
Triple espectacular de Hilliard, amb molta confiança.
4Q | 3:44 (77-75)
Hildreth anota els dos tirs lliures. Fins ara, només Geben havia sumat pel Girona en aquest últim quart.
4Q | 5:16 (75-73)
Pantzar encerta el triple i posa el Bilbao per davant.
4Q | 5:24 (72-73)
Cistella de Geben i ara és Ponsarnau qui ho atura.
