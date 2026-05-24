Delfí Geli després del descens del Girona: "Toca admetre errors, rectificar i buscar solucions"

El president admet que caldrà prendre decisions «dures i difícils» per planificar "un bon equip" a Segona que aspiri a tornar a Primera

Delfí Geli, amb Lluc Salellas i Pere Guardiola al costat, dissabte a la llotja de l'estadi / Marc Martí Font

Delfí Geli va donar el punt de vista de la directiva després de l'empat contra l'Elx i el descens a Segona. Passada la mitjanit, el president del Girona va comparèixer després de l’1-1 que va consumar el retorn de l’equip a Segona Divisió, i va assumir responsabilitats sense buscar culpables concrets en calent. «Som responsables, ens hem de posar drets i aixecar-nos», va dir Geli, conscient de la magnitud esportiva, econòmica i emocional d’una caiguda que obliga el club a replantejar el futur immediat.

El president blanc-i-vermell va admetre que el canvi de categoria tindrà un impacte directe en la planificació. «Tots sabem que la situació d’ingressos a Segona canvia molt. Tocarà prendre decisions dures i difícils. És el que ens toca», va explicar. Geli va advertir que baixar de Primera no garanteix res i que el retorn només serà possible si el club encerta en els pròxims moviments. «No vol dir res, a Segona, que vinguis de Primera. Ho has de fer bé per poder tornar a Primera», va remarcar.

"Tots en som responsables"

Sense voler assenyalar Míchel ni cap àrea concreta del club, Geli va repartir la responsabilitat del descens. «Aquí tots en som responsables. Cadascú té la seva part. El míster volia que l’equip guanyés i ha fet tot el que ha pogut. No es tracta avui d’assenyalar ningú. Toca admetre errors, rectificar i buscar solucions», va afirmar. El president va insistir que l’anàlisi interna començarà a partir d’ara, un cop consumat el descens, i que caldrà prendre decisions amb el cap fred. «Quan estàs en aquesta situació és que d’altres ho han fet millor que tu. Ara no és moment d’enumerar el que hem fet malament. Al club sempre parlem i sabem les nostres virtuts i les nostres mancances. A partir de demà ens hem de seure i treballar perquè el Girona tingui una plantilla competitiva l’any que ve», va afegir.

Geli també va acceptar els crits contra la directiva que es van sentir a Montilivi després del partit. «La gent pot tenir ràbia i estar enfadada. Està en el seu dret de protestar i d’exterioritzar el sentiment que té a dins», va dir. Tot i això, va reivindicar la trajectòria dels actuals responsables del club. «Som els mateixos que vam agafar el club fa uns anys en una situació molt difícil. Sempre hem dit que el volíem fer créixer i tirar endavant», va recordar. I va insistir que el repte, ara, és tornar-se a aixecar: «La nostra força és tornar a intentar-ho i que l’equip funcioni l’any que ve per donar la volta a això.»

De la Champions al desastre

El president també va posar en perspectiva la temporada de la Champions, que va portar el Girona a un nivell extraordinari però potser difícil de sostenir. «Potser l’any de Champions va ser poc real. Nosaltres volem estabilitzar el club a Primera. Som un club petit, a Primera, i sabíem que el primer objectiu sempre és la permanència», va admetre. Segons Geli, el club ha d’acceptar ara «la realitat i la duresa del moment» i reconstruir-se des de Segona.

Un dels grans interrogants és el futur de Míchel. Geli no va voler donar cap resposta definitiva i va deixar clar que caldrà parlar-ne en els pròxims dies. «La situació és molt diferent a Primera o a Segona. Això s’ha de parlar a partir de demà», va dir. El president va demanar temps per «deixar passar el dol» i pair el descens abans de prendre decisions. L’objectiu, va concloure, és clar: «Fer un bon equip, il·lusionar la gent i, si pot ser, tornar a Primera Divisió.»

