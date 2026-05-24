El Garbí perd l'últim partit de la promoció, però celebra l'ascens (33-34)

Els de Sergi Catarain, en un pavelló ple i amb la rua a punt, cauen en un matx igualadíssim contra el Donibane Aukera

Madí, agraït, xoca la mà als jugadors del Donibane Aukera, que han fet un passadís als del Garbí. / Club Handbol Garbí

Lluc Perich Pérez

L’Handbol Garbí està celebrant amb la seva gent l’ascens de l’equip a Primera Nacional. Aquesta tarda hi ha una rua del Pavelló a l'Ajuntament de Palafrugell, però abans calia competir per últim cop, ja sabent-se de Primera, en l'últim duel de la fase d'ascens contra el Donibane Aukera. Els de Sergi Catarain han perdut el matx per 33-34, diferència mínima, igual que en els altres dos enfrontaments de la fase d'ascens, on la balança havia caigut del seu costat (30-29 amb els Dominicos de Saragossa i 30-29, també, amb el Villa de Aranda).

L'equip havia marxat al descans amb un avantatge de 17-13, però els bascos han sortit amb molta més energia i als cinc minuts de la represa ja havien remuntat amb el 18-19. Cap equip s'ha aconseguit separar de l'altre a partir de llavors, però, amb l'ascens aconseguit, ben segur que la derrota no farà gaire mal a un Garbí que s'ha guanyat el dret a estar de festa.

