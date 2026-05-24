El Garbí perd l'últim partit de la promoció, però celebra l'ascens (33-34)
Els de Sergi Catarain, en un pavelló ple i amb la rua a punt, cauen en un matx igualadíssim contra el Donibane Aukera
L’Handbol Garbí està celebrant amb la seva gent l’ascens de l’equip a Primera Nacional. Aquesta tarda hi ha una rua del Pavelló a l'Ajuntament de Palafrugell, però abans calia competir per últim cop, ja sabent-se de Primera, en l'últim duel de la fase d'ascens contra el Donibane Aukera. Els de Sergi Catarain han perdut el matx per 33-34, diferència mínima, igual que en els altres dos enfrontaments de la fase d'ascens, on la balança havia caigut del seu costat (30-29 amb els Dominicos de Saragossa i 30-29, també, amb el Villa de Aranda).
L'equip havia marxat al descans amb un avantatge de 17-13, però els bascos han sortit amb molta més energia i als cinc minuts de la represa ja havien remuntat amb el 18-19. Cap equip s'ha aconseguit separar de l'altre a partir de llavors, però, amb l'ascens aconseguit, ben segur que la derrota no farà gaire mal a un Garbí que s'ha guanyat el dret a estar de festa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Girona - Elx, en directe (1-1): El descens és una realitat
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- La brutal pallissa a un sensesostre a Girona genera consciència veïnal a Santa Eugènia
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- Detingut a la Rambla de Girona per ferir un home al coll amb un ganivet
- Arnau Tordera: «Un monjo de Montserrat té la nostra versió del ‘Virolai’ a Spotify»
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»