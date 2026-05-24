Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim FigueresMaria Carmes Ribas Morasala de concerts GironaIyana MartínGirona - Elxvaga docentsagenda Girona
instagramlinkedin

Girona FC

El Jovent Gironí demana responsabilitats: "creiem que són més als despatxos que al camp"

La Penya del Girona FC no es va guardar res després del partit de l'Elx ni s'ha tallat per xarxes socials

El Jovent Gironí mostrant el seu descontent a l'equip

El Jovent Gironí mostrant el seu descontent a l'equip / Marc Martí Font

Jaume Massana

Girona

Els seguidors del Girona FC van ser molt crítics amb l'equip després de l'empat contra l'Elx del dissabte que certificava el descens a la Lliga Hypermotion. Els jugadors, encapçalats pel capità Christian Stuani, es van acostar a la graderia i van rebre una escridassada per part del Jovent Gironí, que els hi va recriminar no haver-ho donat tot en els últims compromisos de lliga. També es van sentir crits de "directiva dimissió" a l'estadi de Montilivi.

Durant el dia d'avui el Jovent Gironí s'ha seguit manifestant per xarxes socials i mostrant la seva decepció per no haver aconseguit la permanència a Primera divisió. Han demanat que es prenguin responsabilitats: "Era inevitable, i el moment ha arribat. És el moment de demanar responsabilitats, i creiem que són més als despatxos que al camp", assegura la Penya, que ha destacat que l'únic imprescindible és l'afició " els jugadors van i venen, els entrenadors també, i dels directius ni en parlem".

Notícies relacionades

El Jovent Gironí també ha deixat veure com se senten després del partit d'ahir: "Va ser un desenllaç trist per qui s’estima el club de veritat. El que està clar és que una temporada no depèn d’un partit. Segurament, és un descens merescut".

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents