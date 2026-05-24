Girona FC
El Jovent Gironí demana responsabilitats: "creiem que són més als despatxos que al camp"
La Penya del Girona FC no es va guardar res després del partit de l'Elx ni s'ha tallat per xarxes socials
Jaume Massana
Els seguidors del Girona FC van ser molt crítics amb l'equip després de l'empat contra l'Elx del dissabte que certificava el descens a la Lliga Hypermotion. Els jugadors, encapçalats pel capità Christian Stuani, es van acostar a la graderia i van rebre una escridassada per part del Jovent Gironí, que els hi va recriminar no haver-ho donat tot en els últims compromisos de lliga. També es van sentir crits de "directiva dimissió" a l'estadi de Montilivi.
Durant el dia d'avui el Jovent Gironí s'ha seguit manifestant per xarxes socials i mostrant la seva decepció per no haver aconseguit la permanència a Primera divisió. Han demanat que es prenguin responsabilitats: "Era inevitable, i el moment ha arribat. És el moment de demanar responsabilitats, i creiem que són més als despatxos que al camp", assegura la Penya, que ha destacat que l'únic imprescindible és l'afició " els jugadors van i venen, els entrenadors també, i dels directius ni en parlem".
El Jovent Gironí també ha deixat veure com se senten després del partit d'ahir: "Va ser un desenllaç trist per qui s’estima el club de veritat. El que està clar és que una temporada no depèn d’un partit. Segurament, és un descens merescut".
