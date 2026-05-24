El Palamós perd i haurà de remuntar a Viladecans si vol tornar a la Lliga Elit (1-3)
Una segona meitat fluixa fa ensopegar a casa al conjunt de Marçal Juanola, que s’havia avançat de penal, a l’anada de les semifinals del play-off d'ascens
Gerard Ullastre
El Palamós haurà de guanyar de més de dos gols a Viladecans si vol optar tornar a la Lliga Elit, ja que ha perdut l'anada de les semifinals d'ascens a casa. El conjunt visitant ha sabut aprofitar la vulnerabilitat dels empordanesos a la segona part fruit d’un gol encaixat a l’últim minut del primer temps.
La plantilla del Palamós es va confeccionar amb un objectiu clar: tornar a la Lliga Elit. Els empordanesos van perdre la categoria la temporada passada i volen afanyar-se a tornar a una divisió que ni per jugadors, ni molt menys per història, se’ls fa gran. El degà del futbol català no es posarà les xancletes fins a complir el seu propòsit, i, per aquest motiu, l’equip s’hi ha posat de valent des del primer minut. Amb la voluntat d’encarrilar l’eliminatòria a casa, els de Marçal Juanola han entrat al camp amb el peu dret, tenint la possessió de la pilota i amb la porteria rival entre cella i cella. El Viladecans només podia aturar les envestides del Palamós amb faltes. Tantes, que, una d’aquestes, en ser dins l’àrea, ha estat castigada amb una pena màxima. Mercader executava el penal amb èxit i feia esclatar d’alegria l’afició local, que ha hagut d’aguantar la respiració perquè Mario, el porter dels del Baix Llobregat, gairebé atura el xut des dels 11 metres.
El ritme ofensiu dels empordanesos ha provocat que l’àrbitre castigués al rival amb 3 targetes grogues abans de la pausa d’hidratació, que ha tingut lloc a la mitja hora de joc. Una aturada que ha tallat el ritme al Palamós, que ha encaixat el gol de la igualada just quan fa més mal, a les acaballes d’un primer temps que, fins aleshores, havia dominat. Etido, el jugador més destacat del Viladecans, que ja havia avisat amb un parell de rematades, foradava la porteria local i posava les taules al marcador. Instants després, l’àrbitre indicava el camí cap als vestidors.
El cop anímic de l’empat s’ha manifestat a la represa. Una cavalcada per l’esquerra de l’àrea del Viladecans acabava amb una passada de la mort que Akram transformava, amb Font, el porter, ja vençut, a plaer. Poc després, Erik perdia l’oportunitat de posar el dit a la ferida errant una rematada creuada que hagués estat el 3-1. Novament, el nou visitant posava la por al cos dels palamosins després d’una bona passada en profunditat del conjunt del Baix Llobregat, però Akram no ha estat capaç de fer el tercer. Els últims minuts del segon temps han estat un campi qui pugui del Palamós, que s’ha atrinxerat a darrere per intentar tapar l’hemorràgia. Un error en la sortida de pilota dels de la Costa Brava gairebé li costa la sentència del partit als empordanesos, però Roger no ha sabut penalitzar la descoordinació local. Qui sí que ho ha fet ha estat Serrano, que, a l’afegit, ha fet sang del caigut i ha col·locat el 3-1 definitiu al marcador.
