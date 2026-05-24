Surne Bilbao-Bàsquet Girona: Un penúltim capítol marcat pels rècords i l’ambició
Els gironins visiten Miribilla obligats a trencar la mala ratxa i superar així la millor marca del club a l’ACB, contra un rival que té el «play-off» entre cella i cella
Perdre la categoria és del tot impossible. Guanyar la lliga, una utopia que no està a l’abast. Arribats a aquest punt, quins al·licients té ara el Bàsquet Girona quan al davant només hi ha dos capítols per acabar la pel·lícula d’aquesta temporada? Depèn del punt de vista; de l’ambició, la competitivitat i si hi ha o no ganes de deixar-s’hi la pell fins al final. Salvat des de fa unes setmanes i amb encara la possibilitat d’atrapar la classificació europea pel curs vinent, el conjunt de Fontajau ve de perdre els últims tres partits (UCAM, Manresa i Breogan). Per tant, primer objectiu clar per afrontar la difícil sortida d’aquest migdia a Miribilla (12.00h / Movistar i 3Cat), contra un Surne Bilbao que vola i que té fam. Tanta, que s’ha marcat com a objectiu classificar-se pel play-off pel títol. Però encara n’hi ha més. En el partit 500 de Moncho Fernández a la Lliga ACB, el seu equip té la possibilitat de trencar la barrera de les 13 victòries. Fins ara, el sostre del club a la màxima categoria. Els rècords hi són. Ara cal saber si també hi és l’ambició.
És cert que el Bàsquet Girona viu just ara el moment més delicat del curs. Només ha estat capaç de guanyar un dels últims set partits, ha perdut certa frescor i aquella inèrcia positiva de fa un parell de mesos ha quedat enterrada. Però al viatge encara li falten dues estacions, avui a Bilbao i a casa amb la Penya per tancar la temporada. Dues oportunitats per atrapar les 14 o 15 victòries i, qui sap, si assolir la desena plaça. «És clar que no estem contents amb les últimes derrotes, però hem d’intentar seguir en la línia de confiança. El març vam aconseguir victòries que ens van ajudar a salvar la categoria. Iara en volem més», deia divendres Moncho Fernández. El tècnic afronta la cita amb tots els disponibles, inclòs Karnik, l’estat del qual és un misteri tenint en compte que aquesta setmana ha estat fora de combat per culpa d’una gastroenteritis.
Després d’encetar el mes de maig amb una victòria contra el Saragossa (90-81), els gironins no només han enllaçat derrotes, sinó que han vist com la seva capacitat ofensiva ha cotitzat a la baixa. En els tres últims duels, tots ells perduts, ha anotat una mitjana de 75 punts, quan el promig de la temporada és de 86 per partit. «El problema és que no estem bé en l’encert de cara a cistella i les pèrdues s’han disparat. I això és terrible; és el principal pecat d’un equip de bàsquet», es lamentava Moncho. El d’avui serà un dia ben especial per al tècnic, que arribarà al mig miler de partits dirigits a l’ACB. Una xifra rodona que vol celebrar amb un resultat favorable.
Això sí, tocarà intentar-ho en un escenari complicat i contra un rival afamat. El Surne Bilbao Basket no només és el flamant campió de la FIBA Europe Cup, sinó que vol tancar la Lliga regular entre els vuit primers classificats i perquè això sigui possible, sobretot després que ahir guanyés l’Unicaja i li posés encara més pressió, té coll avall que avui ha de guanyar sí o sí. «Per a nosaltres és com una final i així ho interpretem. Esperem que Miribilla estigui a tope», valorava el seu entrenador, Jaume Ponsarnau. I sembla que els seus desitjos es faran realitat perquè el pavelló presentarà una de les millors entrades de la temporada. Amb 17 victòries, i la voluntat de ser setè o vuitè (podria fins i tot quedar fora del play-off), el conjunt basc s’ha marcat aquest partit amb vermell. Ponsarnau però, no es fia ni un pèl dels últims resultats del Bàsquet Girona. «Jugarem contra un gran rival. Ha baixat l’encert darrerament, sobretot en els triples, però té una proposta en ment molt clara i va a mort amb ella. Són molt ambiciosos».
