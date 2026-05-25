Girona FC
La classificació històrica es frena en sec al 37è lloc
Amb l’empat contra l’Elx i el descens confirmat, el Girona tanca sis anys a Primera amb 300 punts en una taula de més de 60 equips
Jaume Massana
Amb la ferida encara molt oberta, el regust amarg que ha quedat en boca de tota la parròquia gironina i una profunda decepció i tristesa que ha causat un descens imprevisible fa poc més d’un mes, el Girona no podrà actualitzar la temporada que ve la seva puntuació ni la seva plaça en la classificació històrica de la màxima competició del futbol estatal. Si bé aquest és el menor dels problemes del club actualment, l’oportunitat de continuar fent història com s’havia fet en les darreres quatre temporades es farà esperar, mínimament, un any.
En aquesta taula, on es troben els 63 equips que han jugat en algun moment de la seva història a Primera divisió, deixa reflectida una meritòria 37a posició dels blanc-i-vermells en sis anys a l’elit del futbol espanyol, amb 300 punts sumats. Fent càlculs, el Girona ha disputat en aquesta categoria 228 partits. Per tant, s’han aconseguit 300 unitats de 684 possibles, que representen un 43,9% del total.
Els números, engrandits per l’any d’entrada a la Champions, deixen entreveure un bon pas del Girona a la màxima categoria i els punts aconseguits pels seus competidors en aquesta classificació històrica li donen la raó. Equips com l’Eibar (35è amb 302 punts) o l’Almeria (36è amb 301), van necessitar set i vuit temporades, respectivament, per sumar una quantitat de punts similar a la dels blanc-i-vermells. Per altra banda, el Logronyès, que està per darrere el Girona amb 293 unitats, seguit pel Castelló amb 285, han estat nou i onze temporades a Primera. A més, ha sumat pràcticament el doble de punts que els altres dos conjunts que han jugat les mateixes temporades que ell a Primera, el Burgos i el Pontevedra.
Tot i que ara sigui el moment d’acomiadar-se del somni en el qual estava immers el club fins dissabte a les 23 h de la nit i amb dificultats per trobar factors positius per estar orgullós de l’equip, sempre és bo recordar d’on es ve i què s’ha aconseguit en aquests sis meravellosos anys i no hi ha cap dubte que al llibre d’història del Girona a Primera encara li queden moltes pàgines per escriure.
Subscriu-te per seguir llegint
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Girona - Elx, en directe (1-1): El descens és una realitat
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- La brutal pallissa a un sensesostre a Girona genera consciència veïnal a Santa Eugènia
- Míchel no troba les paraules: 'He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- Detingut a la Rambla de Girona per ferir un home al coll amb un ganivet
- Llet Nostra canvia de president després de 10 anys: Josep Maria Campabadal substitueix Jordi Riembau