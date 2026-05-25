El "saltet endavant" d'Iyana Martín amb l'Spar Girona: "Volia competir per poder jugar a l'Eurolliga"
La base asturiana descriu Roberto Íñiguez com "un dels millors entrenadors d'Europa"
Iyana Martín passa les vacances comptant els dies per començar la pretemporada amb l'Spar Girona i posar-se a les ordres de Roberto Íñiguez. "Tindré l'oportunitat que m'entreni un dels millors entrenadors d'Europa. Per mi és una prioritat. Estic molt contenta", ha dit la base asturiana sobre el tècnic de l'Uni en les seves primeres declaracions com a jugadora del conjunt gironí.
"Per mi fitxar per l'Spar Girona significa fer un saltet endavant. És un petit pas a la meva carrera. Al final, es tracta d'això, d'anar fent passos endavant de mica en mica. Clarament, volia tenir la possibilitat de competir per poder jugar a l'Eurolliga. Tinc moltes ganes de començar i aconseguir aquest primer objectiu", ha assegurat. En aquest sentit, Martín ha explicat que "les meves expectatives per a la pròxima temporada són, evidentment, continuar aprenent i millorant en el bàsquet. Soc jove i m'agrada perquè crec que vaig a un lloc on aprendré molt. Evidentment, la classificació per a l'Eurolliga. A partir d'aquí, competir, anar creixent i a poc a poc entenent-nos entre nosaltres per guanyar tot el que puguem".
La jugadora, de 20 anys i 1,76 metres, s'ha descrit com "una persona molt competitiva, que li agrada molt el bàsquet i a nivell de joc li agrada molt córrer, jugar transicions, jugar el bloqueig directe... Però, sobretot, competir i donar el 100% a tots els partits".
En la seva primera aventura a Girona, Iyana Martín ha comentat "el que més m'il·lusiona de Fontajau és l'afició i el pavelló amb tanta gent. Sempre que hi he anat a jugar en contra m'ha semblat que hi ha moltíssim suport al club. Estic molt il·lusionada per conèixer l'afició. Em ve molt de gust començar aquest nou repte i espero que gaudim molt els uns dels altres durant aquesta temporada". També s'ha referit al club, que "és molt professional; l'estructura, el pavelló, com gestiona les coses... Em sembla que estan fent una feina molt positiva pel bàsquet femení. Per aquestes raons he escollit el Bàsquet Girona".
D'altra banda, l'Spar Girona ha fet oficial avui que Juste Jocyte no continuarà la temporada que ve. La confirmació arriba mesos després que l'aler lituana anunciés que s'unia a la Project B, la nova competició de bàsquet femení que coincidirà amb el calendari de la Lliga Femenina.
