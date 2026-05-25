Vuit jugadors del Barcelona i cap del Reial Madrid en la llista de Luis de la Fuente per al Mundial 2026
El seleccionador Luis de la Fuente sorprèn amb una llista de 26 jugadors per al Mundial sense cap representant del club blanc
Fermín de la Calle
Luis de la Fuente, seleccionador espanyol de futbol masculí, ha fet pública la llista dels 26 jugadors que representaran Espanya en el Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà que arrenca el pròxim 11 de juny. La principal notícia de la convocatòria és que no s’hi inclou cap jugador del Reial Madrid, de manera que en queden fora Dean Huijsen i un Gonzalo que tenia alguna opció, mentre que pel Futbol Club Barcelona hi apareixen fins a vuit futbolistes: Joan Garcia, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran i Eric Garcia.
En la convocatòria apareixen per l’Atlètic tres futbolistes (Pubill, Llorente i Baena), mentre que les dues grans novetats de la llista són el central de l’Atlètic, Marc Pubill, i l’extrem de l’Osasuna, Víctor Múñoz. A la llista hi ha set jugadors que actuen a la Premier, a més de Grimaldo, que juga al Bayer Leverkusen alemany, i Fabián Ruiz, del París Saint-Germain.
Des de l’Eurocopa del 2021 amb Luis Enrique
A l’Eurocopa del 2024 De la Fuente va comptar amb tres madridistes (Carvajal, Nacho i Joselu) entre els futbolistes que es van proclamar amb Espanya a Berlín després de guanyar a la final a l’Anglaterra de Jude Bellingham. Cal remetre’s fins a la llista de Luis Enrique a l’Eurocopa del 2021 per veure una convocatòria en la qual no apareixia cap jugador del Reial Madrid. En aquell moment Sergio Ramos, Nacho, Asensio i Carvajal, eren susceptibles de ser convocats, però l’últim, que era l’únic que comptava en els plans del seleccionador, estava lesionat. No hi va haver madridistes a la llista de 24 en un gran torneig per primera vegada des de 1934.
PORTERS: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal) i Joan Garcia (Barcelona)
DEFENSES: Marcos Llorente (Atlètic), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill (Atlètic), Eric Garcia (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea) i Álex Grimaldo (Leverkusen)
CENTRECAMPISTES: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Fabián Ruiz (París Saint-Germain), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Mikel Merino (Arsenal)
DAVANTERS: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic), Ferran Torres (Barcelona), Alex Baena (Atlètic), Mikel Oyarzabal (Reial Societat) i Borja Iglesias (Celta), Víctor Muñoz (Osasuna) i Yeremi Pino (Crystal Palace).
