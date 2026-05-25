Messi es retira lesionat amb l'Inter Miami i alarma l'Argentina
L’Argentina està en tensió a uns 20 dies del debut de la selecció en el Mundial, el 16 de juny davant Algèria. Leo Messi es va retirar lesionat en l’últim partit que disputava amb l’Inter Miami a la lliga nord-americana abans d’incorporar-se a la concentració de l’albiceleste.
Messi va demanar el canvi al minut 72 després de notar molèsties a la part posterior de la cuixa esquerra arran d’un llançament de falta directa, i es va retirar directament cap al túnel de vestidors. Des d’aquell moment l’Argentina creua els dits perquè la malaltia muscular no sigui res.
El tècnic de l’Inter Miami, Guillermo Hoyos, va assegurar que el canvi de Messi es va deure a la «fatiga». Preguntat en roda de premsa per una possible lesió, Hoyos va assegurar que encara no se li ha fet una avaluació mèdica. «El camp estava pesat. Davant el dubte, el que un fa és intentar no arriscar», va insistir l’entrenador en ser repreguntat. No tenim informació d’una lesió que jo sàpiga. Realment estava fatigat, tenia fatiga», va reiterar Hoyos.
Hat-trick de Luis Suárez
En cas de tractar-se d’un esquinç clàssic, els terminis estimats són d’aproximadament tres setmanes, de manera que Messi arribaria just per al debut davant Algèria, a Kansas, i es perdria els amistosos previs de la selecció als Estats Units: el 6 de juny contra Hondures, a Texas, i tres dies més tard davant Islàndia, a Alabama.
El partit d’Inter Miami va acabar, per cert, 6-4, amb hat-trick de Luis Suárez i dues assistències de l’argentí davant Philadelphia Union.
