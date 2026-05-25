🔴 EN DIRECTE avui a les 20.00 hores
Moeve Fútbol Zone 1x27: tancament de LaLiga, descensos i l’ascens del Dépor, a debat
Moeve Fútbol Zone torna avui, 25 de maig, amb un nou programa marcat pel tancament de LaLiga EA Sports i l’anàlisi d’una última jornada que deixa alegries, decepcions i moltes preguntes de cara al pròxim curs.
L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que introdueix les claus de l’actualitat futbolística abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, centrat en classificació, resultats i calendari de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion i Liga F Moeve.
Moeve Fútbol Zone
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
La jornada 38 i el final de temporada, a examen
El bloc principal del programa posa el focus en la jornada 38 de LaLiga EA Sports, amb la participació del periodista Alejandro Segura i de l’entrenadora i analista Juli Garcia, que analitzen en profunditat com acaba la temporada per als equips més destacats del campionat. A més del balanç esportiu, el debat també posa atenció en alguns dels grans protagonistes del tancament de curs i en les conclusions que deixa una temporada marcada per canvis de dinàmica i desenllaços importants.
A la secció de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Jordi Roura, de Diari de Girona, ofereix les claus del partit entre Girona i Elche, un dels enfrontaments més destacats de la jornada, a més d’analitzar les principals causes que han portat al descens del conjunt gironí. També hi participa Sebastià Adrover, de Diari de Mallorca, que repassa el partit entre Mallorca i Oviedo i analitza els factors que han acabat provocant el descens del conjunt balear.
LaLiga Hypermotion i l’ascens del Deportivo
El programa també dedica espai a la LaLiga Hypermotion, amb la intervenció de Mario Jiménez, que analitza una de les grans notícies del cap de setmana: l’ascens del Deportivo de La Coruña.
LaLiga Genuine Moeve mira cap a Burgos
L’espai “Futbol per a tothom” torna a centrar-se en la LaLiga Genuine Moeve, amb Xavi Espinosa, que presenta la prèvia de la segona part de la tercera fase del torneig, que se celebrarà a Burgos el pròxim cap de setmana.
El pols de la jornada a les xarxes
Abans del tancament, Joaco Soneira repassa l’actualitat a peu de carrer i selecciona les millors imatges que ha deixat la jornada a les xarxes socials. Un programa que combina anàlisi, balanç i actualitat per tancar una temporada que deixa històries molt diferents segons el costat de la classificació.
- Ni cremes ni esprais: el truc viral i casolà que molts fan servir per fer fora els mosquits a la nit
- Moltes famílies ho desconeixen: la Seguretat Social ofereix un ajut de fins a 115 euros al mes per fill, fins i tot si no cobren l’ingrés mínim vital
- Delfí Geli després del descens del Girona: 'Toca admetre errors, rectificar i buscar solucions
- Llet Nostra canvia de president després de 10 anys: Josep Maria Campabadal substitueix Jordi Riembau
- Míchel no troba les paraules: 'He fallat a la nostra gent; és un pas enrere difícil d'assimilar
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- El descens del Girona: 174 milions dilapidats en dos anys per acabar a Segona
- Crits de «directiva, dimissió» i retrets en una nit negra